Une mission d'audit comptable de PME : comment ça se passe ?

Les missions d'audit comptable sont réalisées par un comptable professionnel agréé (CPA) suivant un choix de plusieurs référentiels d’information financière compris dans les principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens.

Un cabinet comptable dès les premiers pas de votre PME

N'hésitez pas à contacter un cabinet comptable pour une saine gestion financière et fiscale de votre entreprise et ainsi répondre efficacement aux besoins de votre PME dans différents secteurs d’activités.

Lorsque vous faites appel à un cabinet comptable agréé spécialisé dans l'accompagnement de PME québécoises vous obtenez des services tels que :

tenue de livres

service de paie en conformité avec les taux variables et les normes changeantes

préparation des états financiers selon les normes comptables en vigueur

Si ces missions n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art, un audit comptable sera probablement nécessaire, voire parfois demandé par les services concernés. Rappelons que l’article 113 de la Loi sur les compagnies impose la nomination d’un vérificateur des comptes.

Qu'est-ce qu'un audit comptable ?

Parmi les trois types de missions de validation des états financiers (mission d’audit, mission d’examen et mission de compilation) qui peuvent être réalisées par un comptable professionnel agréé, la mission d’audit (ou mission de vérification) est la plus complète et fournit le niveau d’assurance le plus élevé en matière d’exactitude des états financiers de l'entreprise.

Un audit comptable :

fournit une assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne contiennent pas d’anomalies significatives, qui résulteraient de fraudes ou d’erreurs

déploie des analyses, des inspections et des vérifications sur certaines transactions, en fonction des normes d’audit généralement reconnues au Québec

se conclut par la production d’un rapport de l’auditeur indépendant qui formule une opinion sur la fidélité des états financiers du client

Le déroulement de la procédure d'audit comptable

Les auditeurs sont assujettis et à des normes de certification établies par le Conseil des normes d'audit et de certification (CNAC). L'auditeur devra :