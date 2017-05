Défi des générations contre le cancer 2017: Un objectif doublé!

C’est dans une ambiance électrisante et rassembleuse qu’avait lieu, le 25 mai dernier à l’Hôpital Charles-Le Moyne, le lancement du Défi des générations contre le cancer. Des centaines d’employés et de médecins ont participé à une pause énergisante animée par Josée Lavigueur, porteparole de l’événement.



« L’Hôpital Charles-Le Moyne, c’est mon Hôpital. Il fait partie de ma vie depuis toujours. J’y ai vécu les plus grands bonheurs avec la naissance de ma première fille, mais j’ai aussi les plus grandes tristesses lorsque mon oncle bien-aimé est décédé du cancer l’année dernière. Dans tous les cas, les soins ont été excellents : donnés par un personnel attentionné et incroyablement compétent! Si je m’implique encore cette année pour le Défi des générations contre le cancer, c’est que j’ai pu constater la différence apportée par la Fondation dans la vie des patients », Josée Lavigueur. UN OBJECTIF DE PARTICIPATION DOUBLÉ! La 2e édition du Défi des générations contre le cancer, un événement sportif qui aura lieu à Brossard le 30 septembre prochain, double son objectif de participation. En effet, pas moins de 2 000 coureurs et marcheurs sont attendus à la ligne de départ.



Des parcours de 1 km, 5 km, 10 km et 21 km sont proposés aux participants. En grande nouveauté cette année : deux départs de marche (1 km et 5 km). Également au programme : animation, aire de jeux, collations, chandail et médaille. Les participants sont invités à se faire encourager par leur entourage en créant une page de collecte.



Grâce à cette mobilisation, la Fondation souhaite remettre un montant total de 100 000 $ en cancérologie pour l’Hôpital Charles-Le Moyne.



Pour information et inscription : http://www.fhclm.ca/activite/defi-des-generations-contre-le-cancer/



UN AMBASSADEUR INSPIRANT Suivez l’entraînement de notre ambassadeur Mark Bedford, pompier à Otterburn Park, qui a combattu une leucémie aiguë de 2014 à 2017. Aujourd’hui en rémission, Mark souhaite tourner la page sur cet épisode de maladie et surtout, envoyer un message d’espoir en franchissant le fil d’arrivée du Défi des générations contre le cancer le 30 septembre prochain.



Chaque semaine, lisez son parcours tout en humour et en détermination sur la page Facebook de la Fondation.