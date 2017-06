Tournoi de golf et randonnée de vélo de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne :143 247 $ POUR LE SERVICE DE CARDIOLOGIE

La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne est heureuse d’annoncer que la 25e édition de la Classique de Golf Serge-Lemieux, qui s’est déroulée le 23 mai dernier, a permis d’amasser la somme totale nette de 143 247 $.



Ce montant est versé en totalité au Service de cardiologie de l’Hôpital Charles-Le Moyne.



Le beau temps a accompagné les golfeurs au prestigieux Club de golf Pinegrove de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Pour une deuxième année, la journée s’est vue bonifiée d’une randonnée de vélo sillonnant les routes de la Montérégie sur plus de 75 km.



Le montant recueilli grâce à la participation des golfeurs et des cyclistes, aux mises effectuées lors de l’encan silencieux et à la générosité des partenaires représente une somme qui permettra de bonifier l’offre de soins offerts par le Service de cardiologie de l’Hôpital.



Depuis 25 ans, les fonds amassés grâce à cet événement-bénéfice totalisent un montant de plus de 2 millions $.



Sur la photo:

Jean-Stéphane Bourque/vice-président Rive-Sud de Montréal Banque Royale du Canada, Benoit Perreault/directeur principal Développement des affaires Gaz Métro Plus, Benoit Lemieux/président Gestion immobilière BCL et président Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, Lise Pouliot/PDG adjointe CISSS de la MontérégieCentre, Richard Deschamps/PDG CISSS de la Montérégie-Centre, Martin Thibodeau/ président Direction du Québec Banque Royale du Canada, Jean-Philippe Lalande/viceprésident Service-Conseil Diversico Experts-conseils et Nathalie Boudreau/directrice générale Fondation Hôpital Charles-LeMoyne