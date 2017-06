Fourmis, souris, cafards : comment se débarrasser des nuisibles dans sa maison ?

article commandité

La présence de nuisibles dans son intérieur engendre souvent des désagréments, non seulement pour votre santé, mais également pour le bon fonctionnement de votre habitation. En effet, les rongeurs et les insectes peuvent être source d’ennuis pour les résidents. Outre les maladies que ces vermines peuvent véhiculer, la propreté de la maison est aussi ébranlée. Mais comment se débarrasser efficacement de ces petites bestioles aussi répugnantes qu’indésirables?

Prévenir la présence de vermine dans sa maison

La présence de cafard, de souris, de rats ou de fourmis ne signifie pas que votre résidence est insalubre ou sale. Cela peut être tout simplement dû à de la négligence ou à une ouverture dans le revêtement extérieur non colmatée. En considérant que ces vermines se multiplient très rapidement, entreprendre des gestes simples pratiqués au quotidien peuvent limiter, voire, prévenir leur prolifération. Comme tout être vivant, ils ont besoin de nourritures et d’abris. Ainsi, il faut minimiser les sources de nourriture, d'eau et d'abris nécessaires à leur survie :

Ne pas laisser traîner la vaisselle sale dans l’évier ou sur la table.

Toujours bien fermer la poubelle et vider régulièrement les ordures.

Jeter les boîtes de conserve, les emballages et les vieux journaux.

Toujours garder sa cuisine propre.

Désinfecter l’évier, le plan de travail, le sol, les appareils électroménagers (cuisinière, micro-onde, grille-pain, réfrigérateur, cafetière, ou tout autres appareil et gadget dans votre cuisine) avec de l’eau de javel, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc ou un désinfectant.

Conserver toute nourriture dans des boites fermées. Assurez-vous de toujours bien refermer les paquets entamés.

Les différents moyens de lutter contre les nuisibles de son domicile

Votre maison est nickel. Tout brille du sol au plafond. Pourtant, vous avez encore des crottes de souris qui trainent par-ci par-là, une horde de fourmis qui rampe vers votre garde-manger, l’odeur de crottes de cafards qui empestent dans le fond de votre casserole. Il est alors temps de penser à éliminer les vermines qui se sont installées.

Se débarrasser des cafards et blattes

Il existe des solutions simples et pas chères comme les pièges à cafards ou encore des petites astuces naturelles. En effet, des papiers collants à placer à différents endroits stratégiques sont disponibles un peu partout. Par ailleurs, la méthode naturelle la plus répandue est sans nul doute l’utilisation d’acide borique coupé avec du lait concentré. Il suffit de les enrouler en petites boulettes et les disposer sur leur passage. Cependant, bien qu’efficace, cette astuce naturelle n’élimine pas les œufs. Il faudra donc s’armer de patience. En d’autres termes, cela signifie que cette technique est à renouveler toutes les 3 semaines pour éliminer les nouvelles générations qui ont vu le jour entre temps.

En venir à bouts des colonies de fourmis

Qui ne connaît pas la vieille astuce de grand-mère qui consiste à tracer une frontière avec de la craie pour empêcher les fourmis d’aller où elles le veulent ? Bien que cette astuce fonctionne, elle n’empêche pas les fourmis de se propager ailleurs dans votre demeure. Il arrive que ces solutions n'arrivent pas à bout de votre problème de nuisibles, l'exterminateur sera votre seul recours. Ce professionnel saura identifier les zones stratégiques pour éliminer une bonne fois pour toutes ces insectes. En effet, les fourmis vivent dans des nids, un nid principal et des nids satellites. Il faudra donc les trouver et les éliminer à la source.

Éradiquer les souris et les rats de sa propriété

Outre le fait que ces rongeurs effraient souvent lorsqu’ils se faufilent dans la maison, ils sont souvent vecteurs de maladies mortelles. Vous pouvez utiliser des tapettes à souris pour en éliminer un ou deux. Cependant, étant des animaux plutôt intelligents, les survivants se rendront vite compte de la supercherie et éviteront le bout de fromage ou de pain que vous placez sur la trappe. La dératisation est une solution radicale, mais c’est l’idéal pour ce genre de situation.