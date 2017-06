Pourquoi un logiciel CRM est-il incontournable à la croissance de votre entreprise ?

article commandité

La gestion de relation client (GRC ou CRM en anglais) devient incontournable, car d'ici 2020, il y aura 50 milliards d'objets connectés et, derrière chacun d'eux, un client. Que permettent les solutions les plus avancées de GRC/CRM ?

Signer plus de contrats

Un logiciel GRC/CRM vous permet de :

centraliser le suivi de toutes les informations et interactions client sur tout type de terminal

multiplier les opportunités en identifiant rapidement les personnes compétentes au sein de votre équipe

valoriser leur contribution dans le même outil

Identifier le vendeur le plus compétent et mettre en avant ses atouts en fonction du type de client/prospect vous assurera au bout du compte d'engranger plus de contrats.

Générer plus de prospects

Les prospects s'entretiennent, un peu comme au sein d'une couveuse. L'efficacité de vos campagnes marketing pourra être étroitement surveillée grâce au GRC/CRM. Vous pourrez plus facilement identifier le bon moment pour qualifier votre prospect de suffisamment mûr pour l'affecter au chargé d'affaires concerné.

Vous conserverez une liste des clients potentiels qui pourraient bénéficier de vos produits et les classerez du client idéal à celui qui demandera une attention plus poussée.

Dynamiser sa productivité

Certains processus métiers sont particulièrement longs et peuvent être automatisés. Vous pourrez par ailleurs :

créer des flux de travail (« workflows ») automatisés

intégrer à votre messagerie un SaaS personnalisable qui rassemble toutes les informations concernant les clients (Sales Cloud, par exemple)

mettre à jour vos données CRM à tout moment où que vous soyez (par cellulaire)

Avec une méthode plus efficace de travail, vous vous réservez un temps précieux. L'optimisation de sa propre productivité est l'un des avantages les plus conséquents d'une solution de gestion de la relation client.

Prendre de meilleures décisions

Cette liste d'atouts provient du leader mondial, selon Gartner et IDC, des logiciels de GRC/CRM Salesforce. Vous allez ainsi bâtir un imposant bassin de contacts commerciaux avec le CRM Salesforce dans votre domaine d'activité.

Grâce à l'identification instantanée de vos meilleures ressources de vente par secteur, grâce à vos listes de prospects optimisées et en vous octroyant le temps nécessaire, vous prendrez automatiquement de meilleures décisions en toute connaissance de cause.

Le modèle de SaaS disponible 100 % en ligne fait le choix de la dématérialisation et de l'accessibilité multi-plates-formes. Tous les outils infonuagiques nécessaires sont à disposition, n'importe quand, où que vous vous trouviez.

Non seulement de telles solutions sont aujourd'hui indispensables, mais vous ne pouviez pas rêver plus accessible et souple pour améliorer vos ventes dans un monde hyperconnecté.