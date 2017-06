Les avantages du marché de l'occasion pour les équipements industriels

article commandité

Avec un taux de chômage au plus bas depuis 1976, le Québec poursuit sur sa lancée économique à la faveur de nouvelles industries et d'investissements encourageants. Dans son sillage, le marché de la revente de machines d'occasion et d'équipements industriels usagés est en plein essor.

Qui cela concerne ?

La fabrication mécanique au Canada est le 3e secteur manufacturier, avec un volume proche des 140 milliards de dollars annuels rien qu'au Québec. Il est donc normal qu'un marché de l'occasion soit sur les traces d'une telle manne.

Les secteurs qui bénéficient le plus du marché de l'occasion pour équipements industriels incluent :

la construction

les transports

l’agriculture

la manutention

la sylviculture et les métiers de transformation du bois

l’exploitation des sols

Dans le secteur agricole en particulier, l’utilisation d'équipements de seconde ou de troisième main contribue à réduire l’empreinte écologique.

Un marché qui explose

Signe que le marché de l'occasion se porte bien dans ces secteurs, il existe même un site spécialisé de petites annonces pour équipements industriels, à la manière de Kijiji, présent sur 4 continents.

Les industries qui se tournent vers ce marché peuvent tout à la fois chercher et revendre une grande variété d'équipements industriels d'occasion à des prix avantageux.

Le phénomène est relativement récent et accompagne la transformation de l'usine traditionnelle en usine connectée, numérisée, voire robotisée.

De plus en plus d'entreprises se tournent aussi vers l'utilisation de véhicules électriques, un autre marché qui va bientôt exploser.

Pourquoi revendre sur le marché de l'occasion ?

Les industries qui remplacent fréquemment leurs équipements préfèrent revendre plutôt que de stocker des machines lourdes qu'il faut de plus entretenir. Elles font ce choix pour des raisons économiques, en se remboursant une partie de l'investissement de départ, mais également pour ne pas avoir à gérer des espaces de stockage gigantesques.

Un exemple en particulier, avec les machines de production à la chaîne et les tapis roulants. Lorsque le type de produit manufacturé change, souvent les équipements sont remplacés pour s'adapter à d'autres formats ou d'autres normes.

Enfin, certaines industries sont à la pointe du rendement et n'hésitent pas à investir dans les dernières technologies. Leurs équipements industriels devenus obsolètes sont alors très recherchés, parfois dans des pays où l'offre n'existe simplement pas. Les nouvelles technologies incitent à changer des équipements toujours en très bon état, mais n'offrant pas de compatibilité avec telle ou telle nouveauté logicielle par exemple.