Safari-photos en Afrique du Sud : quelles sont les régions à visiter?

L’Afrique du Sud est une destination touristique très populaire. Il dispose de plusieurs types d’attraction pouvant rendre un séjour inoubliable. Mais son plus grand atout reste ses opportunités de safari-photos. En effet, l’Afrique du Sud est l’un des pays riches en safari sur le continent africain. En famille, en couple ou en solo, ci-après les régions à visiter pour réussir vos safaris-photos en Afrique du Sud.

Le parc national de Kruger

Les parcs nationaux en Afrique du Sud sont dénombrés à une vingtaine actuellement. Ils abritent des espèces sauvages et préservées dans leur habitat naturel. Parfois, ces réserves naturelles comptent aussi des espèces en voie d’extinction. Le parc national de Kruger fait partie des incontournables pour un voyage dans le pays. Il s’étend sur près de 19.000 m² et abrite diverses races animales comme le buffle, l’éléphant, le lion, le léopard et le rhinocéros. Il est vraiment adapté pour un safari-photo exceptionnel.

La réserve naturelle d’Hluhluwe-Umfolozi

Située un peu au sud de Swaziland, la réserve naturelle d’Hluhluwe-Umfolozi abrite également de nombreuses espèces animales pouvant compléter votre trajet de safari-photo. Elle se distingue principalement par sa beauté naturelle, laquelle est entretenue par de nombreux experts pour offrir un habitat confortable à tous les animaux. Vous pourrez l’inclure dans votre itinéraire en négociant avec une agence proposant des tarifs imbattables pour un voyage de safari-photos en Afrique.

Les marais du KwaZulu-Natal

Pour découvrir des espèces aquatiques, les marais du KwaZulu-Natal sont également une destination très prisée en Afrique du Sud. Vous pourrez y admirer des hippopotames, mais aussi des crocodiles d’une beauté exceptionnelle. En effet, l’une des plus grandes races de crocodile se trouve en Afrique du Sud. Vous êtes invités à les découvrir dans leur habitat et environnement naturels pendant votre séjour. Les guides vous mentionneront les consignes de sécurité à respecter. Vos safari-photos seront totalement réussis.

Le parc Karoo

Ce parc se distingue plus par l’existence d’antilopes dans son enceinte. Ces animaux sont préservés en Afrique du Sud pour satisfaire la curiosité des touristes. Le parc Karoo abrite également d’autres animaux exceptionnels et rarissimes.

Votre itinéraire de voyage de safari-photos en Afrique du Sud dépendra entièrement de vos préférences. Le mieux serait toutefois d’engager une agence professionnelle pour vous faire voir les endroits incontournables à visiter. Parmi les autres beautés du pays, il y a aussi les sites d’observation de baleines de Biscaye sur le littoral Est et Sud du pays.