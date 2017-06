5 habitudes à adopter pour le bon entretien de votre laveuse

article commandité

Une laveuse représente un investissement financier conséquent. Bien l’entretenir permet donc de prolonger sa durée de vie, mais aussi ses performances. Par où commencer pour l’amener au-delà des 6 à neuf ans pour lesquels elle a été conçue ?

1) Détartrer

Votre laveuse utilise de l’eau. Si celle-ci est dure, elle déposera du calcaire. Si le tartre s’accumule trop, votre laveuse sera en surchauffe. Pour éviter ce désagrément, un détartrage régulier est conseillé.

Versez un demi-litre de vinaigre blanc et 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et faites tourner votre laveuse à vide. Le vinaigre est désodorisant et désinfectant. Votre appareil sera comme neuf.

2) Dosez votre savon

On a tous tendance à en mettre trop. En respectant les dosages, vous éviterez les accumulations de résidus dans le distributeur à savon et assouplissant. Nettoyez-le régulièrement puis faites un lavage à vide à haute température de temps en temps.

3) Nettoyez votre laveuse

Les fabricants le conseillent. Il faut laver sa laveuse 2 à 3 fois par an. Passez en revue les éléments suivants:

Les joints de porte avec un chiffon et du vinaigre blanc, surtout si vous remarquez la présence de points de moisissure. Ils seront désinfectés;

Le bandeau ;

Le filtre de vidange situé au bas de la façade doit être dévissé. Une fois l’eau écoulée, enlevez tous les résidus ;

Si vous avez un animal, il se peut que des poils se soient logés dans le tambour. Passez l’aspirateur à faible puissance.

Veillez à ce que le tambour soit toujours sec avant de refermer la porte pour éviter les moisissures. Mieux, laissez la porte ouverte après chaque lavage.

Si votre bac à lessive ne se vide plus, il se peut qu’il soit entartré ou que l’arrivée d’eau soit insuffisante. Si vous ne sentez pas l’âme d’un bricoleur, faites appel à un spécialiste en réparation de laveuse à chargement vertical. Il vous montrera les bons gestes.

4) Videz-la !

Ne laissez pas de linge humide dans le tambour. Vous favorisez l’humidité et la moisissure. Mettez votre linge propre dans une bassine ou directement dans votre sécheuse.

5) Ménagez la plomberie

Personne ne le sait, mais fermer le robinet d’entrée d’eau entre chaque lavage prolonge la durée de vie de votre appareil. En effet, cette habitude élimine toute pression des tuyaux. Et si vous devez vous absenter plusieurs jours, pensez aussi à fermer la valve d’entrée d’eau de votre maison. Vous serez à l’abri d’un dégât des eaux.

Pas de panique ! Ces opérations peut-être un peu contraignantes de prime abord ne sont pas à réaliser toutes les semaines, ni toutes en même temps !