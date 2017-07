Gratuité pour les Carignanois à la piscine de Richelieu!

Les villes de Richelieu et de Carignan en sont venues à une entente afin de permettre aux Carignanois et Carignanoises de profiter gratuitement des bains libres à la piscine de Richelieu au cours de la saison 2017. Cette entente fait suite à l’amorce du projet-pilote de la Ville de Richelieu qui offre l’accès gratuit aux Richelois et Richeloises lors des bains libres à la piscine municipale.



«Nous sommes heureux de cette entente qui permettra à Carignan de profiter d’une installation aquatique extérieure de qualité, qui a été bonifiée avec l’agrandissement de l’espace terrasse autour de la piscine, en plus de l’ajout de marches permanentes pour les personnes à mobilité réduite. Il faut d’ailleurs cesser de travailler en silo et cette entente est la preuve que les citoyens peuvent profiter des meilleures installations, avec une gestion intelligente des ressources», a déclaré le maire de Richelieu, Monsieur Jacques Ladouceur. De son côté, le maire de Carignan, Monsieur René Fournier, mentionnait «que seul, on peut aller vite, mais ensemble, nous irons plus loin. J’abonde dans le même sens que M. Ladouceur, en voulant m’assurer d’offrir aux contribuables l’accès à des sites de qualité sans que ça leur coûte un sou de plus».



Il faut noter que le projet pilote de gratuité lors des bains libres à la piscine de Richelieu pour les Richelois, les Mathiassois et maintenant les Carignanois est rendu possible grâce au partenariat avec La Saison du Passeur qui est le gestionnaire de la piscine municipale de Richelieu.



Enfin, précisons que les utilisateurs devront présenter une preuve de résidence, comme un permis de conduire ou une carte de la bibliothèque, afin de profiter de la gratuité lors des bains libres à la piscine de Richelieu.



La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!