Le rôle de l'audiologiste dans votre santé auditive

Article commandité

Par simple définition, l’audiologiste est le professionnel qui se charge de prévenir, d’évaluer et de traiter les troubles de l’audition et du système vestibulaire. Il a pour mission de définir les méfaits du bruit sur votre santé auditive. Il s’intéresse davantage sur le cas de la surdité professionnelle, laquelle survient après une exposition prolongée au bruit dans le cadre de votre travail, ainsi que sur le cas de surdité liée aux habitudes récréatives et à l’écoute permanente de la musique.

Comment travaille un audiologiste ?

Le travail d’un audiologiste se passe dans le total respect de son patient. Il cherche à connaître l’individu afin de mieux identifier ses besoins. De cette manière, il pourra évaluer les éventuels inconforts auditifs perçus par le patient dans sa vie quotidienne ou dans son travail. Ensuite, il propose une évaluation précise et fait passer de nombreux tests, dont l’audiogramme, à son patient. Selon le cas qu’il perçoit, il discutera avec la personne concernée des meilleurs moyens de remédier à la situation.

Qu’est ce que vous apporte un audiologiste ?

Le professionnel en santé auditive est qualifié pour établir un portrait complet de la situation que vous vivez, pour connaître vos attentes ainsi que vos réticences, pour vous faire des recommandations adaptées à vos désirs ainsi qu’à vos besoins, pour vous diriger vers des audiologistes qui s'assureront de vous redonner une audition claire et normale, pour vous conseiller quant aux éventuelles solutions adaptées à votre situation…

En cas de surdité grave, quel est le rôle de votre audiologiste ?

Déjà, votre audiologiste met en place des stratégies de communication pratiques et efficaces avec vous. Il s’agit par exemple d’un système évitant de parler en même temps, ou de permettre à chacun de s’exprimer à tour de rôle. Il vous recommandera aussi des appareils auditifs adaptés à votre cas. Dans d’autres circonstances, il peut aussi vous proposer d’autres aides de suppléance à votre audition comme des écouteurs pour télévision, des aménagements au domicile, des amplificateurs de voix pour les téléphones…

Il peut aussi vous conseiller de commencer à apprendre à lire sur les lèvres, de mieux contrôler les bruits ambiants dans votre environnement ou encore de proposer une protection auditive. Toute cette assistance est proposée dans le strict respect de votre personne. Vous serez compris et guidé par un vrai professionnel pour mieux vivre ce mauvais moment.