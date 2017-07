Les métiers les plus exposés au syndrome du tunnel carpien

Article commandité

Le syndrome du tunnel carpien est aussi connu sous les diminutifs de TMS pour Troubles musculo-squelettiques. Il se caractérise par des troubles dorsaux, des inflammations des coudes, des poignets, ou encore des genoux… Rien qu’en France, 9000 cas ont été recensés en 1998 avec un fort pourcentage de progression du syndrome. Les TMS sont donc une préoccupation de santé très importante en France.

Quelques métiers sont plus sujets à l’apparition de cette forme de compression du nerf médian des membres. Ci-après quelques exemples des types de travaux les plus concernés.

Les métiers les plus concernés par le syndrome du tunnel carpien

Pour les femmes, on note les agricultrices exploitantes, les employées civiles et agents de services comme les agents de bureau, les agents de service des établissements hospitaliers et d’enseignement, les aides-soignantes… Sinon, il y a aussi les employées du commerce, les personnels offrant des services directs aux particuliers tels que les coiffeuses, les serveuses, les assistantes maternelles, les employées de l’hôtellerie, les femmes de ménage… D’autres secteurs sont aussi touchés comme les ouvrières qualifiées de type artisanal, les ouvrières non qualifiées de type industriel et les ouvrières agricoles affectées au maraîchage et horticulture, à l’arboriculture fruitière ou encore à la viticulture.

Quant aux hommes, les métiers d’ouvriers, d’ouvriers qualifiés industriels, de type artisanal comme les jardiniers, les menuisiers de bâtiment, les couvreurs, les maçons, les cuisiniers, les bouchers, les mécaniciens d’automobiles… qui sont les plus concernés. La maladie peut aussi concerner les personnes travaillant en intérimaire, quel que soit le secteur d’activité.

Causes et solutions des Troubles musculo-squelettiques (TMS)

Généralement, les TMS sont causés par des dysfonctionnements organisationnels comme des rythmes de travail imposés aux ouvriers (par le déplacement automatique d’une pièce ou d’un produit, la cadence automatique d’une machine, une demande extérieure, les normes de production ou des délais à respecter, la dépendance immédiate par rapport à un collègue ou plusieurs collègues ou encore à un travail, les contrôles et surveillance permanents, d’autres contraintes techniques, etc.). Cela peut aussi avoir des facteurs biomécaniques comme sources (répétitivité élevée des gestes, intensité de l’effort physique, etc.), ou encore des facteurs psychosociaux du travail (faible soutien social, forte demande psychologique, faible latitude décisionnelle…).

Pour traiter votre syndrome du tunnel carpien pour un soulagement immédiat de vos symptômes et de votre douleur, il est préférable de consulter un professionnel médical aussitôt que possible. Lui seul pourra établir un diagnostic et situer le stade du syndrome afin de mieux apporter les traitements adaptés.