Les causes de l'apnée du sommeil et comment la prévenir

En général, il est très difficile de diagnostiquer l’apnée du sommeil. Toutefois, l’on sait que non traitée, elle risque de conduire à d’autres maladies telles que l’hypertension ou encore le diabète. Afin de le dépister, il existe certains symptômes qui peuvent vous mettre sur la voie, et vous aider à trouver rapidement un traitement adapté.

Mais tout d’abord, qu’est-ce que l’apnée du sommeil ?

L’apnée du sommeil se caractérise par l’obstruction des voies respiratoires à cause du relâchement des muscles de la gorge et de la langue. Ils manquent de tonicité pour ensuite empêcher l’air de passer correctement. En pratique, l’apnée du sommeil se traduit par des arrêts non volontaires de la respiration pendant votre sommeil. Généralement, ces pauses durent environ 10 secondes et peuvent survenir 5 fois par heure. C’est dans ce cas précis que l’apnée du sommeil devient un grand problème pour votre santé.

Qui sont les plus concernés par l’apnée du sommeil ?

Les hommes sont les plus concernés par cette forme de maladie que les femmes. Ce sont le plus souvent les personnes en surpoids et qui ronflent de façon importante qui sont susceptibles de subir l’apnée du sommeil. Et la fréquence augmente malheureusement avec l’âge.

Quelles sont les causes d’une apnée du sommeil ?

Généralement, une mauvaise hygiène de vie entraîne des conséquences graves sur votre santé et induire une mauvaise oxygénation de votre organisme. Ce qui peut amener des troubles cardiaques et provoquer une apnée du sommeil. Des fois, cela peut être dû à des problèmes liés à une ou plusieurs parties de votre corps.

Comment reconnaître les symptômes d’une apnée du sommeil ?

Afin de trouver les traitements adaptés à l’apnée du sommeil, il est très important de faire attention aux différents signes. Il y a notamment la fatigue intense dès le réveil le matin, et ce même si vous avez passé une nuit normale de 8 heures. Il y a aussi les maux de tête, la mauvaise humeur, l’irritabilité et même la dépression, la perte de mémoire, les troubles de la concentration, la baisse de la libido, l’hypertension, et la surcharge pondérale. Si vous êtes en couple et que votre conjoint (e) remarque que vous ronflez trop et fortement, puis que vous souffrez d’arrêts respiratoires pendant la nuit, il faut sérieusement vous inquiéter.

Comment traiter une apnée du sommeil ?

La plupart du temps, il suffit de retrouver une bonne hygiène de vie pour en finir avec l’apnée du sommeil. Il est aussi conseillé d’arrêter le tabagisme et l’alcoolisme. Et dans certains cas, une équipe de dentistes spécialisés dans les solutions anti-apnée du sommeil reste plus efficace pour résoudre votre mal.