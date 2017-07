Porte escamotable ou porte pliante : avantages et inconvénients

Article commandité

Pour la décoration de votre maison, le choix des portes et fenêtres importe dans la mesure où elles garantissent votre confort tout en apportant un style authentique à votre intérieur. Aujourd’hui, vous disposez d’une large gamme de portes pouvant vous apporter de la modernité et de la praticité au quotidien. Les plus tendance sont les portes escamotables et les portes pliantes. Mais laquelle choisir ? Laquelle est la mieux adaptée pour vos besoins ? Afin de vous aider, découvrez déjà quels sont les avantages et inconvénients de chaque type de porte.

Les avantages et inconvénients d’une porte escamotable

Au niveau de l’installation, la porte escamotable affiche une simplicité d’insertion dans la cloison. Elle est donc facile à installer, spécialement dans les nouvelles constructions. En effet, la porte escamotable s’intègre dans tous les plans de construction. Son apport esthétique n’est pas non plus négligeable. Avec sa forme de doubles vantaux, elle contribue à donner un air moderne et stylé dans vos locaux.

Toutefois, son installation nécessitera toujours l’intervention d’un professionnel. Et son plus grand inconvénient. Dans le cadre d’une rénovation de votre maison, vous devez obligatoirement inclure les coûts des travaux de maçonnerie pour l’installer. Puis, le tarif d’une porte escamotable est généralement plus élevé qu’une porte en applique, par exemple.

Les avantages et inconvénients d’une porte pliante

Quant à la porte pliante, elle ne dispose pas de débattement et assure donc un gain de place considérable. Il faut choisir une porte pliante lorsque l’espace restreint ne permet pas le débattement d’une porte battante. Après, le passage proposé par une porte pliante est bien plus dégagé en fonction du nombre de vantaux que vous choisissez. Elle est également facile à installer. Il vous suffit de suivre scrupuleusement le mode d’emploi donné par votre vendeur.

Comme inconvénients de la porte pliante, il se trouve qu’elle s’use très rapidement au niveau du rail en fonction des fréquences d’utilisation. Des fois, les vantaux vrillent un peu. Et enfin, sur le marché, peu de choix vous sont proposés au niveau des styles et des coloris.

Au final, il vous reviendra de choisir laquelle vous préférez en fonction de votre préférence, de votre budget et du style que vous attendez de votre porte de maison. Les deux présentent des atouts et des inconvénients qui méritent d’être pris en considération. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez vous référer à votre vendeur.