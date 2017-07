L’importance de faire réparer son pare-brise

Article commandité

Votre pare-brise est fissuré et nécessite des réparations ? On n’insistera jamais assez sur l’importance de faire réparer la vitre avant de son véhicule en cas de bris. Qu’il s’agisse d’une petite ou d’une grosse fissure, il est important de prendre soin de cette pièce maitresse sur votre voiture. Voici quelques bonnes raisons de porter une attention particulière à cette composante clé.

Pour bénéficier d’une protection accrue en cas d’accident

Consistant en une plaque de verre ou de plastique placée à l’avant du véhicule en vue de faciliter la visibilité des occupants d’une voiture lors de la conduite, le pare-brise possède un rôle essentiellement protecteur. Le pare-brise n’empêche pas seulement les passagers de recevoir des roches, des particules de poussière et d’autres débris dans la figure lorsque la voiture est en marche ; il permet également d’atténuer le choc ressenti lors de l’impact, en cas d’accident, et empêche ainsi les passagers d’être éjectés du véhicule. Le pare-brise empêche également l’effondrement du toit ; il assure donc une triple protection et pour cette raison, il est important de veiller à son bon état en tout temps.

Comment le pare-brise protège-t-il les passagers en cas d’impact ?

Selon les experts, le pare-brise est la troisième pièce la plus importante sur une voiture. En effet, après les coussins gonflables et les ceintures de sécurité, c’est l’élément qui a le plus grand rôle de protection à jouer lors d’un accident. Puisqu’il permet de garder les passagers à l’intérieur de la voiture lors d’impacts majeurs et empêche le toit de s’effondrer, en cas de capotage, il peut vous sauver la vie en cas d’accident.

Lors d’un impact violent, les coussins gonflables se déploient dans l’habitacle du véhicule afin de protéger les passagers contre les chocs à la tête et les blessures graves. Les coussins gonflables sont conçus pour s’appuyer sur le pare-brise du véhicule ainsi que sur la carrosserie en cas de collision. Il est donc impérial que votre pare-brise soit le plus solide possible pour soutenir la charge provoquée par les coussins gonflables lors d’accidents. Un pare-brise fissuré peut se briser sous la force de l’impact et ainsi priver les passagers de cette protection cruciale qui peut leur sauver la vie.

Pourquoi faire réparer une petite fissure sur un pare-brise?

Toutes les fissures de pare-brise sont importantes, des plus petites aux plus imposantes. Les éclats de roche dans le pare-brise sont parfois inévitables lorsque l’on conduit. En effet, les routes étant faites d’asphalte et de béton, il arrive que des particules s’en détachent et volent en éclats dans notre pare-brise. Plus la voiture roule à grande vitesse, plus les dommages occasionnés par les débris sur le pare-brise sont importants.

Si ces incidents sont malheureusement inévitables, il ne faut pas négliger pour autant d’effectuer les réparations appropriées lorsqu’ils surviennent. Les fissures dans les pare-brise réduisent la visibilité du conducteur, fragilisent la structure de la vitre avant et peuvent ainsi mettre votre sécurité en péril en cas d’accident. Même dans le cas d’un impact mineur, il est important de faire réparer son pare-brise, puisque la moindre petite fissure peut s’agrandir, avec les aléas de la météo et les secousses de la route, et ainsi contribuer à fragiliser davantage votre vitrage.

Pour éviter de payer des frais supplémentaires

Une réparation de pare-brise peut également vous éviter des frais supplémentaires. En effet, les réparations de pare-brise sont souvent gratuites si vous avez opté pour l’option de réparation de bris de vitre dans votre police d’assurance. Les remplacements de pare-brise, en revanche, ne sont normalement pas inclus dans les protections offertes. Vous devrez donc payer plusieurs centaines de dollars pour le remplacement de la pièce.

En conclusion, les réparations de pare-brise peuvent non seulement vous sauver la vie en cas d’accident, mais vous permettre également d’économiser une somme considérable d’argent.