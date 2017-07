5 astuces pour augmenter votre productivité au travail

Article commandité

Nous connaissons tous cet adage : « le temps, c’est de l’argent ». Pour le prendre au pied de la lettre, il nous faut donc optimiser les heures qui composent nos journées et qui nous paraissent toujours insuffisantes, sans pour autant générer du stress. Voici donc 5 astuces pour ne plus courir après le temps tout en gagnant en efficacité et sérénité.

1) Ne consultez pas tout le temps vos courriels

Un courriel, qu’il soit privé ou professionnel, nous distrait. Il nous oblige à interrompre notre travail pour en prendre connaissance et y répondre. Première astuce : séparez vos boîtes courriel personnelle et professionnelle, utilisez des filtres pour gérer l’importance de vos messages et ne les consultez qu’à certaines heures, à la pause ou en fin de journée !

2) Apprenez à éteindre votre téléphone portable…

À défaut, utilisez le mode avion pour ne pas encore être distrait par un texto ou un appel. Vous resterez mieux concentré sur la tâche à accomplir.

3) Planifiez les tâches importantes

Triez vos dossiers à traiter pour déterminer un ordre de priorité, analysez-les pour tenter de trouver un contexte commun. Cela vous évitera de vous disperser.

Fixez-vous des objectifs clairs : pas trop de réunions. Si certaines sont inévitables, prévoir la durée et un ordre du jour modeste, deux ou trois questions maximum. Les réunions sont chronophages si elles ne sont pas clairement définies.

4) Gérez votre emploi du temps

Surtout, ne vous fixez pas d’horaires rigides, elles vous enferment et vous stressent. Là encore, remplacez-les par des objectifs à atteindre.

Notre capacité de concentration est limitée, il vous faut apprendre à estimer le temps nécessaire à l’accomplissement d’une tâche : une séance de 45 minutes suivie d’une pause de 5 minutes sera bien plus efficace en termes de rendement. Au bout de 3 ou 4 séances, arrêtez-vous plus longtemps pour recharger vos batteries, 15 minutes environ. C’est une discipline qui portera ses fruits, vous verrez.

5) Faites le point sur vos capacités de travail

En analysant votre potentiel de travail, vous éviterez l’échec et la démotivation. Pourquoi ne pas suivre une formation qui vous permettra de gagner en productivité sans pour autant passer 12 heures au travail ? La bonne gestion de son temps est une qualité qui s'apprend et se perfectionne. Finis les délais manqués, le travail inefficace et l’avancement bloqué !

Investir du temps à tout ce travail d’analyse et de distanciation par rapport à vos pratiques vous permettra sans aucun doute de booster votre carrière.