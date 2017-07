Comment choisir le bon prêt selon votre situation financière ?

Article commandité

Les Québécois peuvent être considérés comme des consommateurs exemplaires dans leur manière d'aborder le crédit dans un marché en très forte expansion pourtant bourré de pièges. Comment font-ils pour choisir le bon prêt suivant leur situation personnelle ?

Quelle est la situation du crédit au Québec ?

Si 63 % des consommateurs interrogés par Equifax Canada se disent mal à l’aise avec leurs dettes, ils sont pourtant de plus en plus nombreux à se tourner vers le crédit et les sommes sont en augmentation. Malgré tout, les consommateurs sont bien éduqués à rembourser à temps.

Le crédit à la consommation

Au Québec, la dette de consommation moyenne (sans les prêts hypothécaires) atteint 18 617 $ au premier trimestre 2017, soit + 2,4 % sur un an. Malgré cette hausse, les Québecois semblent disciplinés à rembourser dans les temps.

En effet, le taux de délinquance des emprunteurs constaté par Equifax est en baisse au Québec sur un an et stable dans l’ensemble du Canada, de même que le nombre de faillites.

Qui emprunte le plus ?

La tranche des 46 à 55 ans détient la dette moyenne la plus élevée (32 794 $), suivie des consommateurs de 56 à 65 ans (27 709 $). Ce sont donc les travailleurs les plus actifs depuis plus longtemps qui se tournent plus volontiers vers l'emprunt.

Ce comportement semble raisonnable puisque leur situation financière devrait en moyenne leur permettre de bien rembourser, grâce à un emploi stable et rémunérateur.

De sains comportements peuvent sauver de situations périlleuses.

Le prêt instantané

Il pourrait vous arriver de choisir un prêt instantané pour éviter d'accumuler des taux d'intérêt élevés. Si une dette arrive à échéance, pouvoir la solder rapidement peut parfois être salvateur.

Un prêt instantané est fortement limité dans le temps, aussi ne vise-t-il pas au surendettement, mais plutôt à palier à une situation d'urgence ou pour rapidement profiter d'une aubaine.

Comment choisir la meilleure carte de crédit ?

En complément, certains se sont spécialisés dans la comparaison de cartes de crédit, tellement l'offre est surabondante.

En voici quelques-unes qui se sont distinguées dans ce classement.

La carte MBNA La Vraie Ligne (TrueLine) a été jugée Meilleure carte de crédit à faible taux d'intérêt par le site de comparaison de produits financiers RateSupermarket.

La carte de crédit Remises Tangerine a été élue Meilleure carte de crédit avec remises en argent sans frais annuels.

Enfin, la meilleure carte de ce classement réservée aux étudiants serait la MasterCard BMOSPC Remises.