Jeux d'eau dans le parc Ensoleillé à McMasterville

Soucieuse d'offrir des activités et jeux variés attrayants à la population et, plus particulièrement, aux nombreuses jeunes familles mcmastervilloises, la municipalité procédait aujourd'hui à la première pelletée de terre annonçant l'implantation prochaine d'une aire de jeux d'eau à trois niveaux d'âge au parc Ensoleillé.

C'est en présence de plusieurs membres du Conseil et un représentant de l'entreprise responsable de la conception du projet et supervision que le coup d'envoi officiel des travaux a été lancé : « Ce projet était désiré depuis quelques années mais nous attendions d'avoir toute la disponibilité budgétaire », mentionne M. Gilles Plante, maire de la municipalité de McMasterville.

On retrouvera au total neuf structures de jeux hors-sol et trois combinaisons de jeux au sol. Les enfants de tout âge pourront se rafraîchir en toute sécurité puisque des zones pour les 0-4 ans, 5-8 ans et 9 ans et plus sont prévues.

Cette nouvelle infrastructure sera implantée à proximité de la patinoire couverte et sera prête à accueillir les petits et plus grands dès le début de la saison estivale 2018