Chirurgie des paupières : ce qu'il faut savoir

La chirurgie des paupières ou aussi appelée blépharoplastie est une intervention chirurgicale courante actuellement. Elle vise principalement l’affaissement des sourcils et réduire, voire corriger, les signes de vieillissement. Elle est aussi utilisée pour supprimer définitivement les poches de graisses pouvant se situer sous les yeux et retrouver une apparence rafraîchie, plus harmonieuse. En d’autres termes, il s’agit de rajeunir le regard.

Les différents types de blépharoplastie

On distingue principalement trois types d’interventions courantes. Il y a la blépharoplastie supérieure qui agit sur les paupières lourdes et tombantes, la blépharoplastie inférieure qui corrige l’affaissement et le relâchement cutané des paupières ridées, et la blépharoplastie destinée à supprimer les boursoufflures des paupières dues aux poches de graisse sous les yeux.

Intervention et recommandations

Le principe de la chirurgie des paupières est relativement simple. Un praticien professionnel se chargera d’inciser au niveau de la zone dotée de pli naturel ou au creux de la paupière. L’excès de peau, l’hypertrophie du muscle orbiculaire et la graisse seront ainsi enlevés. L’intervention ne dure que quelques minutes, mais le patient devra être hospitalisé pendant plusieurs heures. À cause de l’anesthésie se faisant par intraveineuse, il devra se reposer pendant au minimum 2 semaines.

Il est fortement recommandé de contacter une clinique privée de chirurgie esthétique pour une consultation préalable avant de pratiquer la blépharoplastie. En effet, il est nécessaire d’effectuer un bilan préopératoire afin d’éliminer tout risque de coagulation. Il faut aussi faire un examen ophtalmologique pour voir s’il n’y aurait pas de possibilités de pathologies oculaires pouvant entraver l’opération.

Sinon, il est aussi conseillé d’arrêter le tabac au moins 10 jours avant et une semaine après l’opération et de ne pas prendre de médicament contenant de l’aspirine pendant 10 jours précédant l’intervention.

Les éventuels risques

Un sentiment de gêne peut être ressenti par le patient après la chirurgie des paupières. Cela est tout à fait normal. Et même si le chirurgien est le meilleur de tous, un hématome important, une irritation de la cornée provoquant une impression de conjonctivite, des microkystes… peuvent être des symptômes postopératoires. Toutefois, cela dépend de chaque cas.

Il est aussi important de souligner que de nombreux cabinets proposent désormais d’effectuer la blépharoplastie. Certains proposent des tarifs bien alléchants. Pour la sécurité et la santé de tous, il est vivement conseillé de se renseigner sur les pratiques et la notoriété du cabinet ainsi que du chirurgien avant de se faire opérer. En effet, les prix peuvent souvent mentir.