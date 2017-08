Article commandité

La salle de bain est le lieu de détente et de bien-être par excellence. Pour vous y relaxer au mieux, pourquoi ne pas la rénover un peu ? Découvrez donc nos 5 conseils pour moderniser votre salle de bain et la rendre plus zen !

Un agencement Feng Shui

D’abord, une salle de bain zen doit être agencée selon les principes du Feng Shui. Idéalement, les toilettes doivent être dans une pièce à part. Pour une bonne circulation dans la salle d’eau, on espace le mobilier et on évite les meubles au centre. Par ailleurs, la douche ou la baignoire se place plutôt au fond de la pièce, face à la porte.

Des meubles sobres

Deuxièmement, afin de moderniser votre salle de bain et de la rendre plus zen, optez pour des meubles sobres. Un look épuré apportera une sérénité à la pièce, et apaisera votre esprit.

De plus, prévoyez des meubles de rangement, qui vous permettront de masquer vos affaires, pour qu’un minimum d’effets personnels soit visible : le désordre est tout sauf apaisant !

Des matériaux naturels

Troisièmement, votre salle de bain zen devra en priorité se composer de matériaux naturels, comme du bois ou de la pierre, qui apportent des énergies positives.

D’inspiration scandinave, le bois clair donne un côté réconfortant et cosy à la pièce. Plus exotique, le bois foncé est synonyme de spiritualité, de relaxation et d’évasion.

Pensez aussi aux bambous et aux galets, parfaits pour une ambiance zen !

Des teintes relaxantes

Ensuite, le choix des couleurs est essentiel pour créer une ambiance zen. De manière générale, privilégiez les teintes douces, plus relaxantes. Par exemple :

Le vert inspire la nature, la végétation. Symbole de quiétude et de sérénité, il a un effet apaisant.

Neutre, le blanc est la couleur de la pureté, de la paix.

Le bleu est la couleur du ciel et de la mer. Il symbolise le calme et la tranquillité, mais aussi l’hygiène et la fraîcheur.

Plus chic, le gris apporte une touche minérale, rappelant les galets zen.

À l’inverse, évitez les couleurs vives rappelant le feu (orange, rouge, fuchsia, etc.).

Une bonne luminosité

Enfin, soignez la luminosité de votre salle de bain. Elle doit être suffisamment éclairée, de préférence par la lumière du jour. À défaut, installez des lampes à effet naturel et bannissez les néons glauques. Pensez également aux bougies pour une ambiance zen !

Conclusion

N’attendez plus, transformez votre salle de bain en havre de paix zen !