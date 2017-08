Bien choisir votre entreprise de ménage commercial en 5 critères importants

Article commandité

Dans la plupart des locaux professionnels, il est préférable de faire appel à une société de nettoyage spécialisée. Mais comment la sélectionner ? Voici 5 critères importants à prendre en considération pour bien choisir votre entreprise de ménage commercial.

La proximité géographique

Le premier critère est la localisation du prestataire : plus l’entreprise de ménage sera proche de vos locaux et moins les frais de déplacement des agents de nettoyage seront élevés. En effet, ces charges sont directement répercutées sur votre facture.

Pour bénéficier de tarifs intéressants, vous avez donc tout intérêt à choisir une société d’entretien suffisamment proche de vos locaux.

Les ressources humaines et matérielles

Le deuxième critère pour choisir votre entreprise de ménage commercial est lié à la prestation en elle-même. Il s’agit de sélectionner une société de nettoyage selon :

Le personnel mis à disposition : nombre d’agents, qualifications, etc.

Les techniques utilisées.

Le matériel et les produits d’entretien employés : par exemple, si le respect de l’environnement est important pour votre entreprise, privilégiez un prestataire utilisant des produits écologiques.

Les références et la réputation

Le troisième critère a trait à l’expérience de la société d’entretien. Le mieux reste en effet de sélectionner un leader de confiance dans l'industrie des services d'entretien ménager commercial.

Pour faire le bon choix, renseignez-vous sur le prestataire : fait-il le ménage chez des clients ayant un profil similaire au vôtre ? Ces derniers sont-ils satisfaits ? Quelle est la notoriété de l’entreprise de ménage commercial (en ligne et dans votre entourage professionnel) ? Pensez à faire quelques recherches sur le web !

Les certifications

Véritables gages de qualité, les labels et les certifications sont également des critères importants. Il vaut mieux choisir une société de ménage commercial possédant des qualifications vérifiées. Ce quatrième critère vaut aussi pour l’utilisation de produits d’entretien labellisés (notamment « Design for the Environment » ou « EcoLogo »).

Par exemple, sachez que l’Office de Certification Commerciale du Québec (OCCQ) certifie les nettoyeurs commerciaux québécois, assurant ainsi leur qualité de service.

Les tarifs

Évidemment, le prix est également un critère essentiel dans le choix d’une entreprise de ménage commercial. Demandez donc des devis à plusieurs prestataires pour pouvoir comparer les offres avant de vous décider.

Conclusion

Ainsi, pour choisir votre société de ménage commercial, tenez compte de la proximité, des services proposés et des tarifs.