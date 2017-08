5 conseils pour réduire les allergènes dans votre maison

Article commandité

La poussière, les bactéries, l’humidité, etc. représentent un cauchemar pour les personnes allergiques. Toutefois, il existe des méthodes et astuces pour éviter que tous ces parasites n’entrent dans votre intérieur. Nous vous proposons de suivre ces cinq conseils pour ne pas empirer votre allergie et réduire les allergènes dans votre maison.

Bien aérer et traiter la chambre

Tout d’abord, le lit est un véritable nid à acariens, cela est dû entre autres, à la sueur que nous dégageons pendant la nuit.

Quelques bons gestes à adopter pour éviter les allergies

Utiliser des draps 100% coton sur votre lit.

Lavez les draps régulièrement à 60°.

Secouer les coussins et les couettes tous les jours et les aérer régulièrement.

Éviter les animaux de compagnie

Bien que vous adoriez vos animaux de compagnie si vous en avez, il faut bien savoir que ceux-ci sont porteurs d’acariens, poussières et autres qui s’accumulent surtout dans leurs poils. Il faut donc à tout prix, éviter que les animaux entrent dans votre chambre, car cela va vous irriter sensiblement si vous êtes une personne allergique.

Désinfecter et aérer régulièrement la cuisine

Parce que c'est un endroit où se côtoient humidité, chaleur et restes d'aliments est une pièce très sensible quant à l'apparition de micro-organismes.

Deux précautions sont à prendre dans cette pièce

Bien aérer cette pièce, pour renouveler l’air

Bien désinfecter le sol, les murs et le plan de travail avec des produits naturels dans la mesure du possible. Vous pouvez utiliser par exemple du vinaigre et du citron.

Éviter l’humidité dans la salle de bain

Qui dit salle de bain ou douche, dit humidité et qui dit humidité, dit invasion de bactéries. Dans cette pièce, il est donc primordial d’essuyer tous les résidus d’eau afin d’éviter que les germes ne se développent. Il faut aussi :

Laver fréquemment les tapis de bain qui sont souvent remplis d’eau et peuvent développer les bactéries.

Bien sécher les surfaces après utilisation pour éviter la formation de moisissures.

Bien nettoyer tous les éléments du salon

Le salon est l’endroit central de la maison, car c’est l’endroit où nous passons le plus clair de notre temps, que ce soit pour se reposer ou pour se nourrir. C’est donc l’endroit préféré des bactéries.

Voici quelques conseils pour garder votre salon sain et propre

Dépoussiérer régulièrement les meubles de votre salon

Bien nettoyer les tapis avec des produits adaptés ou faire un nettoyage en profondeur de vos tapis et vous débarrasser des taches tenaces et bactéries

Nettoyer le sol quotidiennement, d’abord à l’aide d’un aspirateur pour éviter l’accumulation de poussières et ensuite avec une serpillière et un produit adapté pour bien désinfecter.

Il est recommandé d’opter pour des meubles en cuir (comme pour le canapé) pour leur simplicité de nettoyage. Cela évitera une accumulation de poussières et de pollen.

Si vous éternuez à chaque fois que vous entrez chez vous, il y a surement des sources d’allergies dans votre maison qu’il est nécessaire d’identifier et de traiter. Il faut donc étudier chaque recoin de votre intérieur et le traiter en conséquence pour éviter que votre allergie ne s’empire.