La fête citoyenne du 100e anniversaire de la municipalité de McMasterville

C'est le samedi 12 août dernier qu'à eu lieu la grande fête citoyenne célébrant le 100e anniversaire de McMasterville. Environ 200 personnes ont pris part à l’excellent souper méchoui qui a eu lieu sous le toit de la patinoire extérieure et ont assisté aux prestations artistiques qui ont été présentées à cette occasion.



Les Chambristes de l’Orchestre d’Harmonie Leonardo Da Vinci ont accompagné les gens durant le repas en présentant un concert acoustique sous le thème « Générations ».



Par la suite, l’équipe de Milord Entertainment a présenté un spectacle de plongeon de haute voltige. Des prestations à couper le souffle. Les plongeurs ont su garder la foule en haleine en sautant d’un tremplin de 24 mètres de hauteur.



Tout au long de la soirée, Jean-François Lessard et ses musiciens ont enflammé la scène en offrant une rétrospective de la chanson d’ici et d’ailleurs des 100 dernières années.



Pour couronner la soirée, les spectateurs ont pu assister à un superbe feu d’artifice ainsi qu'un spectacle de jonglerie et agilité avec bâtons lumineux qui ont su ravir la foule!



McMasterville a convié la population à une panoplie d'activités durant toute l'année du centième. Un dernier spectacle, « La tournée du bonheur », est prévu le 10 septembre prochain à l'auditorium de l'école d'Éducation Internationale. Saviez-vous que le 10 septembre nous célébrons la journée internationale des grands-parents? Pourquoi ne pas saisir l'occasion et en profiter pour faire une sortie intergénérationnelle. Pour plus d'information ou vous procurer des billets avec sièges réservés, veuillez communiquer avec les Services récréatifs et culturels de la municipalité au 450 467-3580 ou à src@municipalitemcmasterville.qc.ca