5 idées de cadeaux originales pour un anniversaire de mariage

Article commandité

Le mariage est quelque chose qu’il faut entretenir au quotidien et à travers des années, voire des décennies. Il est donc bon de se rappeler de votre date d’anniversaire de mariage en la fêtant chaque année ou bien tous les cinq ans au moins pour entretenir cette flamme qui émane dans votre couple.

Cela étant dit, le choix d’un cadeau d’anniversaire pour notre conjoint ou pour offrir à un couple de notre entourage s’avère être un vrai casse-tête parfois, car il faut tenir compte des de la personnalité des gens qui vont recevoir le cadeau.

Voici des idées cadeaux qui feront plaisir à tous les couples, quel que soit leur âge, goût, etc.

Un diner dans un restaurant gastronomique

Parfois, un simple dîner romantique pour un anniversaire de mariage remplace tous les cadeaux du monde. Même si le prix est conséquent, vous pouvez économiser quelque temps plus tôt afin de vous offrir ce cadeau pour deux. Sachant que c’est quelque chose d’occasionnel et d’exceptionnel, il est bien de faire un petit effort dans ce sens, vous ne le regretterez pas et passerez des moments inoubliables.

Un cadeau personnalisé

Voici quelques idées :

Un cadre photo gravé des prénoms de famille : c’est le cadeau idéal pour se souvenir des bons moments en famille et avoir les prénoms de tous ceux qu’on aime sur ce cadre. C’est sûr, il fera sensation dans un salon.

Un bloc ou un mug avec les prénoms des deux amoureux et leur date de mariage gravé dessus est le meilleur moyen d’avoir un réveil en tendresse autour d’un petit déjeuner en amoureux.

Vous pouvez aussi trouver des objets de décoration originaux pour votre intérieur dans un magasin d'artisanat et les personnaliser.

Une sensation forte

Pour avoir un maximum de sensations fortes, pourquoi ne pas lui offrir un saut en parachute ? De plus, c’est un cadeau parfait pour fêter les cinq ans de mariage par exemple, car on se connait un peu plus que la première année.

Quoi de mieux que de se sentir protégé dans les bras de celui qu’on aime en prenant le risque de se mettre en danger ?

Si c’est votre premier saut, vous sauterez en tandem avec un professionnel et vous pourrez voir la chute libre de votre conjoint.

C’est la meilleure façon de casser la routine et vous offrir un peu d'adrénaline !

Une seconde lune de miel

C’est une bonne idée pour s’évader du train-train quotidien et vous offrir une belle escapade en amoureux. Vous pouvez opter pour un voyage au bout du monde si vous avez le budget et l’envie, mais vous pouvez aussi faire un voyage dans un pays voisin afin de découvrir de nouveaux horizons et vous chouchouter un peu.

Une rose en or dans son écrin gravé

Au lieu d’offrir de vraies roses rouges qui représentent, il est vrai, l’amour, vous pouvez opter pour une rose en or ! Et oui, si vous ne le saviez pas, cette invention existe. À la fois, un bijou et un symbole de l’amour, quoi de mieux pour fêter l’anniversaire d’une union. Vous pouvez aussi faire inscrire un message sur l’écrin rouge.

Le mariage n’est pas à prendre à la légère et l’anniversaire de mariage non plus ! C’est pour cela qu’il faut absolument fêter cette date même si c’est avec peu de moyens, l’essentiel est de marquer le coup. Cela entretiendra la flamme et l’amour qui règne déjà et vous aidera à faire perdurer votre couple.