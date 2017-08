5 façons de retrouver un teint éclatant malgré le stress

Article commandité

Vous êtes stressé de nature et cela vous répercute sur votre teint ? À la fin de votre journée de travail, vous êtes stressé, fatigué, énervé et cela vous donne un teint terne et gris. Votre mine fait la gueule et vous avez l’air d’être toujours de mauvaise humeur à cause de votre teint. Cela ne doit plus durer, car le teint est la vitrine d’une personne et s’il est mauvais, cela ne donnera pas envie de venir vers vous. Voici cinq façons de retrouver un teint éclatant malgré le stress.

Manger des aliments bénéfiques

Dans un cas de stress et de fatigue, la peau est terne et d’apparence grise, c’est pour cela qu’il est important de bien manger pour pallier aux carences en mangeant de bons aliments riches en fibres et en vitamines.

Il est donc primordial de consommer beaucoup de légumes et de fruits comme les kiwis (riches en vitamine C) qui redonneront de l'élasticité à la peau et le citron qui illuminera votre teint.

Prendre soin de sa peau

Pour éliminer le teint terne, il faut absolument passer par un nettoyage en purifiant votre peau en profondeur et en douceur. Vous pouvez donc utiliser des gels spéciaux ou une eau micellaire quotidiennement pour nettoyer votre peau. Vous pouvez aussi utiliser des gommages trois fois par semaine pour exfolier et lisser la peau. Enfin, vous pouvez terminer par une crème hydratante en fonction adaptée à votre type de peau.

Soin du visage en institut

Une à deux fois par mois, vous pouvez aller dans votre institut de beauté préféré afin de vous faire un soin du visage relaxant. Il y en a de toute sorte, à vous de choisir celui qui vous convient. Vous pouvez, par exemple essayer :

le soin hydratation profonde à l’acide hyaluronique. Ce soin commence par une exfoliation de la peau à la poudre de riz et se termine par un masque hydratant à l'action anti-soif.

Un soin tonique qui permet ainsi la production de collagène grâce au peeling glycolique.

Bien dormir

Ce n’est pas juste une expression lorsqu’on parle de « sommeil réparateur », car il est vrai qu’une bonne nuit de sommeil répare beaucoup de choses dans notre organisme et notre apparence. Lorsqu’on est reposé, cela se voit sur notre visage, car nous avons une bonne mine.

En effet, la fatigue alterne la circulation sanguine et donne des cernes, le sommeil s’impose alors comme le meilleur remède dans ce cas.

En plus de l’aspect physique, avec un bon sommeil, le stress sera évacué, vous vous sentirez donc reposé et zen.

Le hammam ou le sauna

La transpiration a des effets vraiment bénéfiques sur la peau du visage, car cela va aider à éliminer les toxines accumulées à cause de la pollution de la ville en évacuant l’eau par les pores.

Au final, la peau sera significativement nette et beaucoup moins terne.

Si vous trouvez que votre visage n’est pas lumineux et que vous avez l’air toujours fatigué, cela est certainement dû au stress de la vie quotidienne, au travail, à la routine, à la vie en société, etc. Il faut donc essayer les solutions proposées au-dessus pour retrouver un teint éclatant.