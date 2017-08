Un imprévu financier : comment y faire face ?

Article commandité

Pas toujours facile de faire face à une panne d’auto, une toiture à réparer ou un budget à consolider lorsqu’on n’a pas d’économies…. 1 Canadien sur 10 seulement se dit capable de pouvoir faire face à un imprévu et 75% en sont incapables dès lors que la note est supérieure à 5000$. Comment y remédier ? Plusieurs solutions s’offrent à vous.

Se constituer un fonds d’urgence

La solution la moins onéreuse est de mettre de l’argent de côté sur un compte épargne accessible à tout moment. Mais beaucoup n’y parviennent pas en raison de leurs revenus. Pour faciliter ces économies, mettez à plat vos dépenses et comparez-les avec votre salaire. Pour encourager vos économies, essayez de réduire les achats inutiles pendant quelque temps (vêtements, loisirs…).

Obtenir une marge de crédit hypothécaire

Si vous êtes propriétaire seulement, vous obtiendrez une marge de crédit hypothécaire à un taux bas, environ 3%, que vous rembourserez selon vos possibilités. Vous paierez cependant les intérêts le temps de solder le capital emprunté. L’inconvénient est de rester endetté de longues années.

Si vous n’avez pas de marge de crédit, il vous est possible d’en ouvrir une en vous rendant chez votre notaire, mais il vous en coûtera 1000 $ environ.

Une marge de crédit personnelle

Dans le cadre de la marge de crédit, vous disposez d’une somme à dépenser comme vous le souhaitez. Vous n’avez pas besoin de donner en garantie un bien, mais vous devez montrer patte blanche, c’est-à-dire avoir des revenus situés entre 35 000 et 50 000 $ pour un ménage.

Les taux sont plus cependant plus intéressants qu’une carte de crédit. Le montant du crédit et les taux sont déterminés en fonction de vos revenus, de votre niveau d’endettement et de votre qualité de bon payeur.

Mais là encore, si vous ne remboursez qu’un montant minimum correspondant aux intérêts, votre endettement risque d’être long.

Un prêt personnel

Vous avez besoin d'argent rapidement? Les prêts en ligne sont peut-être faits pour vous. Vous pourrez également moduler vos remboursements. Le montant de ce type de prêt peut aller jusqu’à 3000$.

Une carte de crédit à taux réduit

Le taux habituel d’une carte de crédit est de 20%. Mais si vous remboursez le solde chaque mois, votre taux sera plus intéressant.

Avant d’avoir recours à un crédit, vérifiez bien vos capacités de remboursement et ne négligez pas une lecture attentive du contrat avant de signer.