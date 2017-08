5 conseils pour éviter d'avoir le teint brouillé

Article commandité

Le tabac, la pollution aux particules fines, l’excès de soleil peuvent engendrer des carences en vitamines E et C, les principaux antioxydants de la peau. Résultats, le collagène est dégradé, la production de sébum est stimulée générant l’apparition de boutons disgracieux, notre teint est brouillé, voire gris, du fait de nos pores bouchés et de l’accumulation de peaux mortes. Comment sortir de ce cauchemar ? Voici 5 conseils pour afficher une bonne mine en toute circonstance et à tout âge.

Une routine de nettoyage anti-teint terne

Nettoyer sa peau tous les soirs avant de se coucher vous aide à contrer les effets de la pollution. La peau se régénère la nuit, il est indispensable qu’elle soit exempte de toute impureté. Démaquillez-vous avec une eau micellaire adaptée à votre type de peau.

Si vous optez pour un nettoyage au savon suivi d’un rinçage à l’eau, n’oubliez pas de passer une lotion tonique sur votre visage pour éliminer le calcaire. Faites pénétrer ensuite une crème de nuit hydratante et régénérante.

L’hydratation, la clé d’un joli teint

Buvez beaucoup d’eau dans la journée, au minimum un litre et demi, c’est votre meilleure amie. Elle élimine toutes les toxines du corps. De plus, si vous souffrez d’un surplus de poids, elle vous aidera à le perdre !

Optez pour un sérum à poser sous votre crème hydratante, de préférence à la vitamine C. Le sérum a la vertu d’agir en profondeur. La vitamine C quant à elle est antioxydante et unifiera votre teint.

Gommez

Une exfoliation hebdomadaire contribue à éliminer les cellules mortes. Une crème gommante nettoiera votre peau des impuretés et la détoxifiera. Prolongez ce rituel par un masque purifiant pour faire peau nette et resserrer vos pores.

Adoptez une bonne hygiène de vie

Le geste le plus simple pour un teint éclatant est d’observer une bonne hygiène de vie. Mangez des aliments sains sources de vitamines et antioxydants tels que la carotte, l’abricot, le kiwi, l’avocat, les noix, le raisin et les agrumes. Limiter les aliments gras et trop salés qui brouillent le teint.

Faites du sport ! La transpiration décongestionne les pores et détoxifie l’organisme. De plus, il active la circulation sanguine et donc la production de collagène et d’élastine.

Cette solution est intéressante pour sa puissance abrasive. À chaque âge son peeling, superficiel, moyen ou profond. Les résultats sont spectaculaires. Demandez conseil à votre dermatologue.

Il diminue les imperfections, élimine les peaux mortes, hydrate la peau, lui redonne souplesse et éclat.

Avoir un joli teint n’est somme toute pas si compliqué. De plus, il aide à garder le moral et sa confiance en soi.