5 bonnes raisons d'implanter une micropuce pour votre chien

Article commandité

La sécurité de votre chien est importante pour vous, et vous êtes à la recherche d’un système d’identification le plus fiable possible ?

Vos animaux sont soignés dans une clinique vétérinaire d’expérience, qui ne manquera pas de vous conseiller l’implantation d’une micropuce. Ce moyen d’identification, promu par de nombreuses municipalités, offre de nombreux atouts.

La micropuce est sans danger pour la santé de votre chien. Il s’agit d’une capsule de la taille d’un grain de riz, composée de matières biologiquement inertes, stérilisées et biocompatibles.

En cas de perte, l’identification de votre animal est plus facile et plus rapide. Selon une étude récente (sondage omnibus réalisé par la firme SOM pour le compte de l’AMVQ en pratique des petits animaux, en collaboration avec le CDMV inc. et Royal Canin), 9% des chiens n’ont pas d’identification, et 7% ne sont identifiés que par un simple collier. Grâce à la micropuce, que votre animal soit amené dans une clinique vétérinaire, un refuge ou une fourrière, un simple scan permettra de lire son numéro d’identification unique et de vous contacter très rapidement. Sachant que, dans la majorité des villes du territoire, le délai de garde à la fourrière avant euthanasie n’est que de 3 jours consécutifs, une identification efficace et rapide de votre chien est essentielle.

L’implantation d’une micropuce est rapide et indolore. La pose s’effectue chez un professionnel, généralement lors de la stérilisation de l’animal pour profiter de l’anesthésie. Mais celle-ci n’est pas indispensable, et la micropuce peut être implantée même lorsque votre chien est éveillé. La procédure est rapide, hypo allergène et ne présente aucune contre-indication. En cas de vol ou de litige, l’identification par micropuce constitue une preuve de propriété de l’animal. Votre chien est enregistré sur la banque de données canadienne, et aucun doute n’est possible sur son propriétaire. Identification permanente, la micropuce ne s’altère pas et ne s’efface pas au fil du temps, et est impossible à perdre. Activée par l’énergie émise par le scanneur, sa durée de vie dépasse largement celle de votre chien.

Selon le Journal of the American Veterinary Medical Association, c’est en effet 52,2% des chiens avec micropuce qui sont retrouvés, contre 21,9% des chiens sans micropuce. La micropuce est indéniablement le moyen actuel le plus fiable de retrouver votre chien en cas de fugue, de perte ou de vol. Cela n’exclut pas l’achat du permis annuel, obligatoires

1 sondage omnibus réalisé par la firme SOM pour le compte de l’AMVQ en pratique des petits animaux, en collaboration avec le CDMV inc. et Royal Canin.