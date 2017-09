Les bienfaits insoupçonnés du savon de Marseille

Article commandité

La recette millénaire du savon de Marseille s'est perpétrée à travers les âges pour rencontrer aujourd'hui un regain d'intérêt. Grâce à une composition 100 % naturelle, c'est un incontournable de la maison qui respire de santé.

Un peu d'histoire

Les Gaulois utilisaient déjà le savon de Marseille pour le nettoyage il y a plus de 2 000 ans. Bâtie par des migrants venus de l'actuelle Turquie, les Phocéens, il est fort probable que la cité phocéenne connaissait les bases de fabrication du savon d'Alep dont la recette est similaire.

À la fois onguent, cosmétique et remède le savon de Marseille s'impose pour le lavage du linge dès le Moyen-Âge. Le premier savonnier officiel marseillais est établi en 1371. En 1688 le ministre Colbert fixe les règles de fabrication :

cuisson dans de grandes chaudières

obligation de n’utiliser comme huiles végétales que des huiles d’olive pures

interdiction de toute graisse animale

Des 108 savonneries à Marseille et des 14 à Salon-de-Provence en 1924, seules trois persistaient à Marseille et deux à Salon en 2012.

À Marseille, la savonnerie du Fer à cheval, la savonnerie Le Sérail, la savonnerie du Midi, et la savonnerie Marius Fabre à Salon-de-Provence se sont réunies pour créer l’Union des Professionnels du Savon de Marseille.

Le véritable savon de Marseille

Sur le marché, 95% des savons de Marseille ne seraient pas authentiques (en provenance de Tunisie, de Turquie et de Chine) et 80% contiendraient du suif et des graisses animales.

Le vrai savon de Marseille doit être composé exclusivement à 72% d'huile d'olive et de soude. L'huile de coprah, de palme et de coco sont toutefois autorisées. Sa couleur, qui change avec le temps, varie du vert au brun s'il est composé d'huile d'olive. Le poids du cube de savon authentique doit être de 600 grammes.

Les propriétés du savon de Marseille

Doux pour la peau grâce à son pH de 9,5 c'est un produit d'hygiène qui n’irrite pas. Toléré par tous, le savon de Marseille est biodégradable. Hypoallergénique et bactéricide, il désinfecte les plaies.

Il peut être employé pour nettoyer le cuir et faire disparaître les taches sur toutes les surfaces de la maison.

Vous pouvez fabriquer vous-même votre lessive 100 % naturelle, pour éviter irritations et allergies, avec du savon de Marseille (80 g), de l'eau (1,5 l.), une cuillère à soupe de vinaigre blanc et une cuillère à soupe de bicarbonate.