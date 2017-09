Les meilleurs types de massages pour réduire le stress

Article commandité

Besoin d’un break ? Des nœuds dans le dos ? La tête trop pleine de to-do list ? Le stress contracte le corps, il est temps de vous faire masser ! Le modelage musculaire aide à apaiser les tensions physiques et morales et stimule la circulation sanguine. Si en plus vous ne pratiquez aucune activité sportive, l’accumulation des toxines et des tensions aura une répercussion à la fois physique, mais aussi morale. Comment choisir votre massage ? Nous avons enquêté pour vous.

Le vrai massage thaïlandais

Laissons de côté le folklore et parlons des vertus thérapeutiques de ce massage pratiqué en Thaïlande par des professionnels en milieu hospitalier. Sorte de yoga à deux, ce rituel qui mobilise l’intervention des parties du corps du praticien est composé d’étirements, mobilisations, compressions et percussions savamment dosées. Il vous procure un apaisement moral, mais redonne aussi à vos articulations leur souplesse. Vous retrouverez ensuite toutes vos fonctions corporelles : élimination, sommeil, digestion…

Le massage californien

Ce massage à l’huile propose des mouvements enveloppants très doux, très lents. Il favorise le lâcher-prise, idéal chez les personnes tendues ou anxieuses. D’ailleurs, il arrive que certaines d’entre elles pleurent à la fin. Véritable traitement, il vous réconciliera avec votre corps.

Le massage indien au bol Kansu

Inspiré du massage ayurvéda, le bol est utilisé pour détendre les pieds. Tout se déroule en deux temps : un massage enveloppant du dos, des jambes, de l’abdomen et des bras puis un modelage par effleurage, percussions et vibrations de la voûte plantaire. Il détend les muscles et les articulations et favorise un sommeil apaisé.

Le massage suédois

Symbiose entre le corps et l’esprit, ce massage est le plus répandu dans le monde. Il agit sur les tensions musculaires, mais aussi sur le système nerveux et soulage des courbatures et du stress. Le massage se compose de percussions, effleurages, pétrissages et frictions à l’aide d’une huile anti-stress. Les mouvements ascendants vers le cœur ou les points de déclenchement entre le cou et les épaules procurent tonus et bien-être. Les personnes dépressives auront intérêt à le choisir.

Un massage du dos et du cou

Les longues heures passées assis à son poste de travail sollicitent durement le dos et la nuque. Un massage même localisé est bienfaiteur, il détendra vos muscles et assouplira vos articulations. Se rendre dans un spa à Sept-Îles pour un massage du dos et de la nuque en sortant du travail vous permettra d’évacuer tout votre stress et de vous sentir bien dans votre corps.

Il faut savoir prendre soin de soi. Écoutez votre corps, c’est votre meilleure horloge.