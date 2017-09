Adopter un chien ou un chat : comment se décider ?

Article commandité

Adopter un animal est un contrat tacite entre vous et lui sur le long terme en regard de sa durée de vie et des soins à lui prodiguer. Toute décision ne doit donc pas être prise à la légère. Des contraintes de temps, mais aussi de disponibilité, d’espace, de composition de la famille sont à étudier. De plus, il vous faudra choisir le type d’animal de compagnie que vous souhaitez adopter, un chien ou plutôt un chat. Voici quelques conseils pour vous aider à vous décider.

Un chien : un attachement indéfectible à l’homme

Vivre avec un chien requiert indéniablement du temps. Il a besoin d’exercices réguliers et quotidiens. Mieux vaut l’accueillir dans un espace confortable et jouissant d’un jardin clôturé. Mais il est source d’une grande complicité et les enfants passeront des heures à jouer avec lui.

Cependant, attention aux contraintes : selon la taille, vous ne l’emmènerez pas partout avec vous, pensez aussi aux vacances. S’il perd ses poils, vous aurez davantage de ménage à la maison. Ce compagnon peut aussi être bruyant et mal accepté de vos voisins. D’ailleurs, certains propriétaires en refusent l’accès dans leur immeuble.

Vous choisirez la race en fonction de votre espace, mais aussi de votre mode de vie : sportif, jogger, randonneur ou plus sédentaire. Renseignez-vous aussi sur son caractère, certains sont plus dominants que d’autres, soumis, agités ou craintifs.

Un chien croisé sera plus résistant, il aura moins de problèmes de santé. Que vous choisissiez un mâle ou une femelle, ne négligez pas la stérilisation. Elle réduit les risques de tumeurs et les problèmes de comportement. Un chiot vous permettra de l’élever comme vous le souhaitez, mais un chien adulte adopté vous procurera le bonheur de l’avoir sauvé, même si son adaptation est plus longue. De plus, il sera déjà propre et dressé.

Côté soins, pensez aux vaccins, mais aussi à son identification électronique, indispensable en cas de fugue.

Le chat : un animal territorial

Même si le chat est joueur, c’est un animal plus calme et très indépendant. Il sera donc moins exigeant en termes d’activités. Il s’attachera davantage à la maison qu’à vous, mais il s’adapte parfaitement aux petits espaces et saura se montrer affectueux.

Comme pour les chiens, un chat croisé sera plus robuste et moins cher, ce qui ne signifie pas qu’il ne nécessitera aucun soin. Il faudra le brosser pour éviter qu’il n’avale des petites boules de poils à force de se lécher, le vacciner et l’identifier.

En l’adoptant dans un refuge, votre chat aura déjà été examiné, il sera stérilisé et identifié.

Chaton ou adulte ? Tout dépend du style de vie que le chat adulte avait auparavant, s’il est en adéquation ou non avec le vôtre.

Une fois votre décision prise, n’oubliez pas d’emmener votre compagnon dans une clinique vétérinaire qui procure des soins de qualité aux chats et aux chiens, elle sera garante de sa bonne santé.