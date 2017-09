5 bonnes raisons d'obtenir une préapprobation hypothécaire rapidement

Article commandité

Le pays jouit d'une situation particulièrement favorable à l'achat d'un bien immobilier, avec un taux de chômage bas et des conditions hypothécaires de mieux en mieux encadrées et sans zone d'ombre.

Parce que c'est le bon moment

Avec 40 % de premiers acheteurs, le marché immobilier québécois séduit autant les jeunes travailleurs que les plus anciens. Porté par un marché de l'emploi en santé, le secteur immobilier est d'autre part bien encadré. Il l'est même d'autant plus depuis les nouvelles règles fédérales entrées en vigueur en octobre 2016.

Parce que vous savez par où commencer

Près d'un bien immobilier sur deux est acquis avec moins de 20 % de mise de fonds. Ce phénomène oblige les prêteurs à exiger une préapprobation hypothécaire. Elle permet :

d’établir la capacité d’emprunt de l'acheteur

de garantir le taux que le prêteur offre généralement entre 30 et 180 jours

selon les cas de se prémunir ainsi contre une hausse de taux durant cette période

d’avoir une crédibilité auprès de votre courtier immobilier

d’éviter la perte de temps lorsque viendra le moment de demander votre prêt hypothécaire en ayant déjà en main tous les papiers nécessaires

Par ailleurs, depuis octobre 2016 une simulation de hausse de taux doit être effectuée afin de protéger l'acheteur de toute fièvre de prodigalité.

Parce que la procédure est simple et transparente

Puisqu’ obtenir une préautorisation hypothécaire devrait être votre première démarche si vous envisagez d'acheter une maison , examinons dans le détail ce processus.

Les étapes de la préapprobation hypothécaire sont les suivantes :

obtention de votre cote de crédit (si elle est située entre 680 et 900, vous aurez droit à un prêt hypothécaire avec un créancier de qualité « A » par exemple les banques à charte)

établissement de votre mise de fonds (la loi canadienne exige un minimum de 5 % et une assurance hypothécaire si elle est inférieure à 20 %)

calcul de votre ratio d'endettement (pour déterminer le niveau maximum de votre paiement hypothécaire mensuel)

liste des documents à fournir

Pour obtenir un état de vos finances

La procédure une fois effectuée, vous aurez une vision globale sur l'état de vos finances. Vous saurez exactement ce que vous pouvez budgéter chaque mois et si vous pouvez prendre des crédits supplémentaires. C'est l'assurance d'une tranquillité d'esprit et une bonne garantie de ne pas dépenser plus que vous pouvez vous le permettre, dans le but d'éviter le surendettement.

Pour limiter les recherches

Faire votre demande de préautorisation le plus tôt possible vous obligera à ne cibler que les biens que vous pouvez acquérir financièrement. C'est un gain de temps et d'énergie non négligeable. Si vous l'approuvez, votre taux sera de plus bloqué jusqu'à 180 jours, vous procurant ainsi tout le temps nécessaire pour trouver le logis de vos rêves.