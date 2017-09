D'où viennent les punaises de lit et comment s'en débarrasser ?

Article commandité

Les punaises de lit existent depuis 30 000 années, le phénomène n’est donc pas nouveau ! Cependant, l’homme avait réussi à l’éradiquer jusqu’au milieu de XX° siècle en Occident du fait de l’emploi de pesticides tels que le DDT par exemple, aujourd’hui interdit pour sa dangerosité. Cette mesure pourtant essentielle a fait le lit des punaises qui prolifèrent à nouveau chez nous. D’où viennent-elles et comment vous en débarrasser ?

Un vampire des temps modernes

Avec la mobilité internationale, les punaises de lit bénéficient de transferts faciles : valises, sacoches, sacs à main par voie aérienne ou terrestre…

Même si votre logement est sain et propre, elles s’y installeront confortablement, attirées par la chaleur corporelle et le monoxyde de carbone rejeté par la respiration humaine. Se nourrissant du sang humain, elles trouvent refuge dans les pièces habitées et principalement dans les oreillers, les draps, les matelas et sommiers, garde-manger oblige ! Pas de panique cependant, elles ne véhiculent aucune maladie. Les seuls symptômes sont des piqûres.

Mais ce n’est pas tout : très résistantes au froid et au chaud, elles peuvent également ne pas se nourrir pendant presque un an ! D’où la difficulté à détecter leur présence précocement.

De plus, si vous transportez une femelle enceinte, ce ne sont pas moins de 1000 bébés à l’arrivée !

Les principaux vecteurs de prolifération

Vous les recueillerez ainsi dans les hôtels, mais aussi les meubles, vêtements et appareils ménagers d’occasion. Une désinfection immédiate s’impose donc. Attention aussi aux tapis, moquettes, cadres et sièges rembourrés de seconde main, ils peuvent en contenir.

Les déménagements sont aussi un moyen d’infestation privilégié, notamment par le biais des housses et couvertures de protection utilisées par les déménageurs.

Une prévention indispensable

En voyage, ne posez jamais vos bagages sur le lit de votre chambre d’hôtel et encore moins à votre retour chez vous. Conservez vos vêtements dans des sacs hermétiques durant votre séjour.

Si vous êtes invité, évitez de poser votre manteau sur un lit.

En cas de déménagement, enveloppez vos matelas, couvertures et sommiers dans des sacs en plastique. Mieux, utilisez vos propres couvertures pour protéger vos meubles. Choisissez une entreprise de déménagement sensibilisée aux punaises de lit et qui met en place des mesures préventives.

Attention aux nids d’oiseaux et de chauve-souris dans votre grenier : bouchez tous les trous pour que ces animaux ne s’y installent pas.

Dans les transports en commun, procédez à une inspection minutieuse du siège où vous allez vous asseoir.

Un traitement efficace

Le seul moyen de vous débarrasser de ce fléau est de faire appel à un exterminateur de punaises de lit dont la réputation et l'expérience ne sont plus à démontrer. Ne faites rien par vous-même, vous ne seriez pas efficace. Il faut mettre en œuvre une éradication au moyen de produits homologués et sécuritaires, voire des procédés respectueux de l’environnement tels que la vapeur et la congélation dont on sait qu’ils ont fait leurs preuves.

Les punaises ne sont plus une fatalité, il faut agir vite en cas de présence.