Beloeil et Mont Saint-Hilaire, villes hôtesses de la 11e édition des Causeries Champlain

Les villes de Beloeil et de Mont Saint-Hilaire tiendront conjointement la 11e édition des Causeries Champlain à l’automne 2019. C’est la mairesse de Beloeil, Mme Diane Lavoie, qui en a fait l’annonce en son nom et celui du maire de Mont Saint-Hilaire, M. Yves Corriveau, lors d’une cérémonie clôturant les Causeries Champlain tenues cette année à Sorel-Tracy à l’invitation du maire Serge Péloquin.



Si la 10e édition des Causeries Champlain aura lieu en Charente à l’automne 2018, la 11e édition se tiendra l’automne 2019, à l’invitation conjointe des villes de Beloeil et Mont St-Hilaire. Les thèmes de ce qui sera deux journées de conférences de spécialistes et d’élus devraient toucher l’assainissement de l’eau, sa gestion urbaine et l’agriculture.



Les Causeries Champlain lancées en 2009 lors de la création de la Charte de jumelage des organismes de bassins versants du Richelieu et de la Charente, fleuve de France, dans le cadre du programme international « Twin Bassins » de l’Office international de l’eau se veulent un rassemblement pour favoriser la coopération en gestion intégrée des ressources de l’eau de bassin à bassin par des consultations publiques transparentes, crédibles et utiles sur la valorisation de l’eau.



Jeudi le 7 septembre, 18 conférenciers et près d’une centaine de participants ont faits de la 9e édition des Causeries Champlain un franc succès. Tenues cette année à Sorel-Tracy, à l’invitation de son maire, M. Serge Péloquin, les Causeries Champlain traitaient de la relation entre les industries et l’eau.



Au sujet des industries invitées, les participants ont pu entendre des conférences données par Rio Tinto Fer et Titane, Acelor Mittal, la Laiterie Chalifoux et les transporteurs maritimes CSL (Canada steamship Lines) et le groupe Desgagnés.



Quatre grands thèmes ont été abordés pendant la journée : la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent, la gestion de l’eau par les industries, les impacts de l’agrandissement du Port de Montréal à Contrecoeur et la gestion de l’eau par l’industrie du transport maritime.

Les participants venaient des compagnies et organismes suivants : Rio Tinto Fer et Titane, Arcelor Mittal, Canada Steamship Line, la Laiterie Chalifoux, le Groupe Desgagnés, le Port de Montréal, Stratégies Saint-Laurent, Transports Canada, la Société de développement économique du Saint-Laurent, l’Alliance verte, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le Comité stratégique pour le transport des matières dangereuses - volet maritime, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle et Pêches et Océans Canada,



À propos

L’Organisme de bassin versant Richelieu/Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, dans le cadre de la Politique nationale de l’eau (2002) selon la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (2009). L’OBV Richelieu/Saint-Laurent a la mission de mettre en place la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) pour le développement durable de l’ensemble de son territoire qui comporte le bassin versant de la rivière Richelieu et la rive-sud du Saint-Laurent, de Brossard à Sorel-Tracy. Il en gère le Plan directeur de l’eau (PDE).

L’OBV Richelieu/Saint-Laurent est également connu sous le nom de COVABAR (Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu)



Les Causeries Champlain

Cet événement est une initiative conjointe de l’EPTB-Charente et du COVABAR, lancée à la suite du jumelage entre les organisations de bassin du fleuve Charente, en France, et du bassin versant de la rivière Richelieu/Saint-Laurent, au Québec, dans le cadre d’une politique d’échanges internationaux entre bassins versants.



Rendues à leur 9e édition, les Causeries Champlain portent le nom de l’illustre explorateur et fondateur de Québec, Samuel de Champlain qui en 1609 remonta la rivière Richelieu jusqu’au lac qui porte maintenant son nom, le lac Champlain.



Les Causeries Champlain sont organisées en alternance entre le Québec et la France et représentent un instrument permettant de clarifier les enjeux et de faciliter la prise de décisions relativement à l’élaboration et à la mise en oeuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins de la zone Richelieu / Saint-Laurent et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Charente