Avec les nouvelles techniques de blanchiment dentaire apparues dans les années 2000, il y a eu un grand engouement pour l’envie d’avoir dents blanches à domicile. Cette envie était d’autant plus grande que ces techniques sont à un tarif très abordable.

Les techniques à la mode sont les kits de blanchiment des dents, en vente libre qu’on peut faire chez soit, mais il y a aussi les bars à sourire.

Mais ces techniques sont elles un bon choix ? Voici 5 bonnes raisons de NE PAS vous blanchir les dents vous-même.

1. Abime l’émail des dents

La qualité des produits utilisés dans les kits de blanchiments à domicile n’étant pas très bonne va rendre l’émail des dents plus fragile après les brossages réguliers.

2. Pour limiter les effets secondaires du produit.

L’eau oxygénée contenue dans les produits utilisés peut être nocive pour les dents.

La pulpe est quelque peu agressée par les produits blanchissants.

3. La nature douteuse des produits utilisés

La composition des produits utilisés dans les bars à sourires par exemple, n’est pas toujours connue, ce qui rend leur utilisation un peu dangereuse.

De plus l’activateur de blanchiment utilisé dans ces procédés est agressif pour les dents.

4. Effets pas très durables

La durée de l'éclaircissement des dents dépend de l’entretien de sa dentition et de la régularité du brossage dans les mois qui suivent.

Ainsi il faudra répéter l’opération plusieurs fois pour espérer avoir un résultat proche de votre souhait de départ.

5. Pas si efficaces que les méthodes du dentiste

Les doses utilisées dans les kits de blanchiments dentaires sont minimes, donc n’auront pas les mêmes effets que chez le dentiste.

En tant que professionnel des dents, le dentiste va vous proposer des techniques beaucoup plus sécurisées que ceux du commerce. Parfois, il procède à une pose de facettes. Le principe est de coller des petites lamelles blanches sur une surface préparée.

Il est vrai qu’avec tous ces produits pour blanchir les dents qui sont en accès libre dans les commerces, et la mode des dents blanches, on se laisserait vite tenter, mais la mise en garde se doit d’être faite ! En effet, la santé et la qualité de votre dentition en dépendent, il est donc préférable de se rendre chez le dentiste pour un blanchiment dentaire sûr et efficace, car seul le dentiste peut garantir un procédé sécurisé et personnalisé suivant l’état de votre dentition.