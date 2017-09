Vous travaillez devant un écran : 5 conseils pour bien ménager votre santé oculaire

Article commandité

Les écrans de toute nature, portable, tablette, ordinateur et même télévision émettent une lumière bleue qui nous rend vulnérables. Conséquences ? Sécheresse oculaire, fatigue, vieillissement prématuré du cristallin et de la rétine, maux de tête… Comment y remédier alors que notre job implique souvent de longues heures à scruter nos écrans? Voici 5 conseils pour vous aider.

Un logiciel adapté

Il existe sur le Web des logiciels gratuits à télécharger dont la principale fonction est de régler automatiquement la lumière de l’écran en fonction des heures de la journée. Elle sera ainsi plus claire le matin et se modulera au gré des heures pour proposer des couleurs plus chaudes en fin de journée. Il faut en effet limiter l’exposition à la lumière bleue avant le coucher sous peine d’éprouver des difficultés à s’endormir.

Faire des exercices

Demander à votre optométriste de vous conseiller des exercices pour détendre vos yeux. Vous pourrez les pratiquer au travail. D’ailleurs, il est conseillé également de faire des pauses régulières, loin de l’écran.

Pensez aussi à détourner de temps en temps le regard de l’écran vers une fenêtre ou le mur pour soulager vos yeux. Hydratez-vous régulièrement.

Adopter une bonne posture

Ne restez pas collé devant l’écran. La distance idéale entre vous et l’ordinateur est la longueur de vos bras tendus, sans que vos doigts ne puissent le toucher.

La hauteur de votre chaise doit laisser vos pieds bien à plat sur le sol, votre dos sera soutenu.

Corriger la position de l’écran

Si votre écran est trop bas, vous aurez mal au dos et à la nuque. À l’inverse, des yeux trop levés induiront une sécheresse oculaire. En fait, votre regard ne doit pas baisser de plus de 10 degrés.

Profitez-en aussi pour augmenter la taille de la police.

Porter des lunettes de repos

Ce type de lunettes protège de la lumière bleue perçue par les yeux et déjà présente dans la lumière naturelle. Elle fait en effet partie du spectre visible. Or les écrans en émettent beaucoup.

Si vous êtes déjà porteur de lunettes, il est tout à fait possible de demander un traitement anti-lumière bleue.

