Le rôle d'un ingénieur électrique au Québec

Derrière le titre d’ingénieur électrique et électronique se cachent plusieurs métiers et différentes carrières. Si vous êtes inscrits à l’Ordre des ingénieurs du Québec, plusieurs perspectives s’ouvrent à vous. Nous avons décrypté pour vous le métier et ses débouchés.

Ses missions

Un ingénieur électrique est responsable de l’élaboration, la planification et la gestion des projets de conception de produits électriques et électroniques, mais aussi des infrastructures. Il coordonne à ce titre les opérations de fabrication, financières et matérielles, mais aussi les équipes en charge du projet. Multitâches, il crée, conçoit, dirige, organise, recherche, rédige, informe, chiffre… en bref, derrière chaque téléphone portable, console de jeux ou télévision numérique par exemple, mais pas seulement, il y a un ingénieur électrique et électronique, entre autres.

Ses fonctions

En amont d’un projet, l’ingénieur électrique procède à une étude de faisabilité. Il étudie en particulier la conception, l’exploitation et les performances d’un système de production et de transmission d’électricité, ses composants et les appareillages.

Il estime les coûts, élabore des prototypes et vérifie qu’ils sont conformes aux standards. Arrive ensuite la rédaction des normes d’entretien. Il supervise également les équipes chargées du montage et de l’installation (techniciens, programmateurs, analystes et d’autres ingénieurs intervenant sur le projet). S’il y a défaillance d’un système, il en recherche les causes.

Sa formation lui permet de se spécialiser dans la conception d’installations électriques résidentielles, mais aussi commerciales ou industrielles.

Ses qualités indispensables

Un ingénieur électricien doit pouvoir être autonome. Il prend des initiatives parce qu’il est créatif. Son sens de l’organisation, de la planification et son esprit d’équipe font de lui un bon leadership. Il a le sens des responsabilités ainsi qu’une grande faculté d’adaptation. Enfin, il est minutieux et rigoureux.

Ses perspectives de carrière

Le salaire moyen d’un ingénieur électrique au Québec est de 76 000 dollars par an, de quoi séduire de nombreux prétendants au métier. De nombreux secteurs lui ouvrent les bras : les réseaux électriques locaux ou embarqués (avions, bateaux, trains…), la sidérurgie, l’industrie pétrolifère, le chauffage électrique à induction (micro-ondes, plaques de cuisson…), les équipementiers, l’informatique, etc.

Le marché de l’emploi se porte plutôt bien à l’heure actuelle pour trouver des perspectives professionnelles comme un emploi dans le génie électrique au Québec. Le métier d’ingénieur électrique connaît en effet une forte évolution du fait des dernières innovations technologiques de l’informatique en particulier. Il est temps pour vous de postuler, plusieurs centaines d’emplois vous attendent.