Les attraits de Dorval pour les familles comme alternative à Montréal

Située dans l’agglomération de Montréal, à 11 km seulement du centre-ville, Dorval a tout pour séduire : qualité de vie, éducation, santé, transport, sport et culture sont au rendez-vous.

De nombreux transport en commun

La ville propose de nombreux circuits d’autobus pour rejoindre le centre de Montréal très facilement en peu de temps. Vous n’aurez pas besoin d’utiliser votre véhicule, ce qui constitue une économie négligeable, sans compter le stress de la circulation.

Vous pourrez également profiter des trajets en train, Dorval dispose de deux gares ferroviaires. Quant à vos déplacements à l’autre bout du pays ou à l’étranger, l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau est à proximité.

Des infrastructures complètes

Au niveau culturel, la ville propose un musée d’Histoire, une bibliothèque ainsi que le centre culturel Peter B.Yeomans, véritable plate-forme de diffusion professionnelle pour les artistes de renommée, mais aussi locaux, sans compter le centre communautaire Sarto-Desnoyer où vous trouverez un service des sports et loisirs avec une zone dédiée aux ados de 11 à 17 ans.

Dorval dispose également de trois piscines dont une semi-olympique d’intérieur à l’école secondaire Jean XXIII et d’un pavillon sportif où vous pourrez pratiquer le tennis, le badminton et le volley. Côté sport encore, vous trouverez une patinoire, un golf, des skateparks, vélopark et de nombreuses pistes cyclables. Une rampe de mise à l’eau est également aménagée au bord du lac.

Garderies, écoles primaires et secondaires ainsi que des établissements de santé, dont deux hôpitaux, complètent ces infrastructures.

Par ailleurs, le tissu associatif est bien développé.

Un art de vie proche de la nature

Le respect de l’environnement est très important à Dorval, les écoquartiers sont légion. Cette politique est soutenue par l’administration de la ville par de nombreux moyens mis en œuvre : 50 jardins communautaires par exemple sont mis à la disposition des résidents sur demande ainsi qu’une aide gratuite au jardinage écologique avec une utilisation raisonnée de l’eau pour vous accompagner dans ces changements de pratique. L’entretien des pelouses publiques est également effectué sans pesticides.

La mairie a également lancé l’opération « Un arbre pour mon quartier » pour inciter la plantation.