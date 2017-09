Les saignements de nez fréquents sont-ils graves ?

Article commandité

Les saignements du nez sont souvent impressionnants, de par l’écoulement de sang plus ou moins abondant sont des hémorragies fréquentes et généralement bénignes, liées à une lésion de la muqueuse nasale. Cependant, ils peuvent dans certains cas être le signe d’un problème plus grave. Voyons ensemble dans quels cas ce saignement est bénin et dans quels cas il représente une pathologie plus grave et quelles sont les solutions.

Souvent bénin

Les saignements de nez sont des hémorragies fréquentes et généralement bénignes. Plus communément connu sou le nom d’épistaxis, le saignement du nez est un problème de nature ORL et qui touche essentiellement les enfants de 2 à 10 ans et les adultes de plus de 50 ans.

Cela est dû à une lésion du réseau vasculaire qui irrigue la muqueuse nasale juste à l’entrée de la narine.

Le saignement du nez bénin se reconnait lorsque l’écoulement n’est pas abondant (par goutes).

Parfois graves

Si le saignement est abondant et répétitif, il s’agit d’une urgence médicale et peut désigner une pathologie.

Épistaxis sévère

Le sang est abondant et coule par les deux narines

Présence de caillots de sang

Pâleur, asthénie

Plusieurs causes possibles

Fracture

Enfoncement de doigts dans le nez

Fatigue passagère

Rhino-pharyngite

Traumatisme opératoire

Présence de corps étranger

une anomalie vasculaire

un fibromenaso pharyngien (tumeur)

Les solutions pour un saignement bénin

Se mettre en position assise

Ne pas pencher la tête en arrière

Bien se moucher

Appuyer quelques minutes sur la narine et soutenir avec une compresse imbibée d’eau froide

Vous pouvez aussi utiliser un gel pour arrêter les saignements du nez sans gâchis ni tracas, en quelques minutes seulement.

Si vous constatez des saignements fréquents, vous pouvez tenter de faire une cautérisation de la tache vasculaire chez votre médecin pour stabiliser les saignements et éviter que cela ne se répète.



Autres causes connues

Des anomalies de la coagulation

une hypertension artérielle

Changement de température comme une forte chaleur ou un grand froid

Prise de drogue ou de cortisone

Consommation d'alcool

Si vous avez des saignements de nez fréquents et que vous pensez que les causes sont plus ou moins inquiétantes comme par exemple une hypertension artérielle, il est peut-être temps de vous inquiéter de la situation et de consulter un médecin en urgence. Car plus vous tardez pour consulter et plus cela risque d’aggraver votre santé.