Les compagnies aériennes qui offrent le meilleur service à la clientèle

Article commandité

On a l’habitude de ne regarder que le prix des vols lorsqu’on prépare un projet de voyage. Cependant, d’autres critères sont à prendre en compte, surtout s’il s’agit d’un long courrier ou d’un voyage d’affaires. Ainsi, pour établir un classement des meilleures compagnies aériennes dans le monde, nous avons retenu des critères nous paraissant essentiels en termes de qualité : les services incluant ceux à l’aéroport, la salle d’attente, le confort des sièges et la qualité des repas servis à bord. Mais aussi la ponctualité et le traitement des réclamations, c’est-à-dire la qualité des procédures mises en œuvre ainsi que le délai prévisible pour le versement d’une indemnisation de retard. Vous serez surpris de voir que parfois, de petites compagnies dament le pion aux plus grandes !

Singapore Airlines est élue pour en première place et pour la première fois pour l’ensemble des critères, la qualité de ses services et sa ponctualité. Elle doit ce score exceptionnel aux efforts qu’elle a su mettre en œuvre dans le traitement des réclamations.

Etihad Airways est une compagnie aérienne des Émirats arabes unis. Elle doit son résultat à la qualité de ses services à la clientèle, mais affiche de mauvais résultats quant au traitement des réclamations.

Qatar Airways perd deux places par rapport à 2016, mais reste très bien placé pour la qualité de ses services. À noter qu’elle était en tête pour la ponctualité et le traitement des réclamations.

Austrian Airlines, compagnie autrichienne, a su se hisser aux côtés des plus grandes pour sa ponctualité et la qualité du traitement des réclamations.

Air Transat, compagnie canadienne, est reconnue pour sa ponctualité. Un bémol cependant pour les services, moins bien notés.

Air Domoti est une compagnie low-cost italienne appartenait à la Luftansa. Elle ne possède que 10 avions, mais se démarque de la concurrence par un service à la clientèle ultra performant en cas de problème.

British Airways affiche un score de 8 sur 10 pour l’ensemble des critères examinés.

Virgin Atlantic Airways, autre compagnie britannique, se hisse également en bonne place pour la qualité de ses services à la clientèle.

Aer Lingus, irlandaise, se voit reconnaître son excellente ponctualité tout comme la compagnie Tui, néerlandaise, chez laquelle la qualité des services est néanmoins bien moins bonne.

KLM, célèbre compagnie des Pays-Bas, est connue pour ses bons services.

Air France quant à elle est reconnue pour la 11° année consécutive pour la meilleure restauration, les meilleurs accessoires de confort en première classe, le meilleur service client en haut de gamme, les meilleures promotions, ses programmes de fidélisation et privilèges très intéressants. Elle reste néanmoins moins performante en termes de ponctualité du fait des grèves dont elle a été victime en début d’année. Pour autant, vous pouvez faire une réclamation en ligne pour un vol retardé de la compagnie Air France. Dans 96% des cas, vous obtiendrez une compensation.

On ne saurait finir ce classement sans citer Air Canada, appréciée pour la qualité de ses services.