Comment préparer votre enfant à sa première visite chez le dentiste ?

La première visite chez le dentiste devrait être préparée à l’avance par le parent d’un jeune enfant, pour que ce dernier soit renseigné sur ce qui l’attend durant la séance ainsi que sur l’importance des soins dentaires. Voici quelques conseils pour bien préparer votre enfant.

À quel âge faut-il amener son enfant chez le dentiste?

La première visite est recommandée 6 mois après la sortie des premières dents, soit vers l’âge de 1 an. Cette séance consiste en un examen mais surtout en conseils donnés aux parents sur les caries occasionnées par le lait donné au biberon, sur le développement de la dentition, sur les méthodes de nettoyage de la bouche et sur la succion du pouce.

Il est bon de faire effectuer un examen et un nettoyage au moins une fois l’an à votre enfant. Avant l’âge de 4 ans, les enfants ne sont pas prêts à être séparés de leurs parents durant la séance. Vous pourrez donc rester près de votre enfant et le rassurer en ayant une attitude sereine et positive. À partir de 4 ans, la majorité des enfants sont à l’aise de s’asseoir seuls dans la salle d’examen, sans la présence de leurs parents. S’ils ont eu de bonnes expériences précédentes, l’examen et les soins dentaires (polissage, soie, fluor, plombage, etc.) seront bien acceptés.

Bien préparer votre enfant

Voici quelques trucs pour préparer votre enfant avant sa première visite chez le dentiste :

Expliquez-lui pourquoi il est important de venir faire examiner et nettoyer ses dents. Donnez-lui une idée générale de ce qui va se dérouler lors de la séance.

Lisez-lui un livre pour enfant qui démystifie la première visite chez le dentiste. Cela lui permettra de se familiariser avec le décor, les procédures, les instruments, etc.

Prenez rendez-vous tôt le matin, lorsque votre enfant est bien réceptif.

Évitez de lui parler de piqûre, de lui dire que ça ne fera pas mal, etc. Cela pourrait le rendre anxieux inutilement.

Expliquez-lui qu’il aura une surprise (un petit cadeau) quand le dentiste aura fini de nettoyer ses dents.

Racontez-lui votre expérience personnelle chez le dentiste en lui disant que le celui-ci était très gentil.

Si vous avez un autre enfant, vous pouvez prendre un rendez-vous pour celui-ci peu après. Cela rassurera l’un et l’autre.

Amenez votre enfant dans une clinique dentaire familiale proposant des services adaptés .

N’attendez pas une urgence pour consulter (dent qui fait mal, blessure à la bouche). Il vaut mieux que la première visite soit faite en temps normal.

Cette première visite dure entre 30 à 45 minutes : le dentiste fera un examen des dents, des gencives et mâchoires, un nettoyage et un polissage, ainsi que le retrait du tartre et de la plaque. Il pourra aussi expliquer à votre enfant comment bien brosser ses dents. Aucune radiographie ne sera prise, sauf si cela est vraiment nécessaire.