Conseils de professionnels pour choisir vos fenêtres

Changer ses fenêtres représente un investissement majeur. Pour vous assurer de prendre les bonnes décisions, faites-vous conseiller par une entreprise spécialisée dans les fenêtres et les portes de maison . Celle-ci pourra vous guider vers les caractéristiques à favoriser pour un achat judicieux et durable, dont voici un aperçu.

Coupe-froid efficace

Il est conseillé de privilégier un coupe-froid fabriqué dans un matériau souple qui ne réagit pas aux écarts de température, comme le caoutchouc. De nombreux modèles sont munis d’un triple coupe-froid, ce qui renforce leur étanchéité.

Châssis faits de matériaux de qualité

Il existe divers types de matériaux de fabrication des châssis, et tous n’ont pas le même prix. Avant d’arrêter votre choix, soupesez toutes les données, y compris la résistance, la conductivité du froid ou de la chaleur, l’entretien et le style. Parmi les principaux matériaux de châssis, on retrouve les suivants :

PVC : Le matériau le plus populaire pour les portes et fenêtres. Abordable, il fournit une bonne isolation et demande peu d’entretien.

Aluminium : Il est très résistant, mais conduit le froid ou la chaleur.

Fibre de verre : Elle est résistante et durable, mais est offerte par moins d’entreprises, donc les choix sont plutôt limités sur le marché.

Bois : Pour plus de chic, avez-vous déjà pensé à vous procurer des fenêtres au fini intérieur en bois? Le cadre laqué préserve le bois de l’humidité et apporte à votre décor un esthétisme haut de gamme. Le bois est toutefois le matériau qui demande le plus d’entretien.

On retrouve également sur le marché des modèles dits « hybrides », faits de PVC et d’aluminium. Ils combinent les forces des deux matériaux, soit la capacité isolante du PVC et la résistance de l’aluminium. Un jumelage gagnant!

Facilité de nettoyage

Une question à se poser : comment comptez-vous laver vos fenêtres? Si vous préférez en effectuer le nettoyage vous-même, il peut être intéressant de choisir un modèle à battants dont les volets s’ouvrent à 90 degrés; celles-ci permettent de nettoyer les deux faces de la vitre à partir de l’intérieur.

Pièces durables

Les pièces qui composent la fenêtre (vis, pentures, redresseurs de volets, etc.) faites en acier inoxydable sont votre meilleur choix pour prévenir la corrosion. Demandez à votre entreprise spécialisée en portes et fenêtres si leurs produits comportent cette caractéristique importante.

Style harmonieux

On retrouve quatre grands types de fenêtres : coulissante, à guillotine (qui glisse de bas en haut), à auvent (dont le haut ou le bas s’ouvre à l’aide d’une charnière) ou à battant (qui s’ouvre avec une manivelle). Choisissez un modèle qui s’harmonise avec le style de votre maison, qu’il soit contemporain, champêtre ou urbain, par exemple. De plus, prenez note de l’orientation de votre maison, car cela vous permettra de faire un choix concernant le besoin d’étanchéité (orientation vers le nord) ou de luminosité (orientation vers le sud) de la fenestration.

Quel que soit votre choix, faites appel à des professionnels pour l’installation de vos nouvelles fenêtres. Les entreprises qui vendent ce type de produit offrent aussi souvent ce service; n’hésitez pas à le demander!