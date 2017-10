Les critères les plus importants pour bien se positionner sur Google en 2018

les signaux on-page (présence des coordonnées de l’entreprise comme numéro de téléphone, adresse et nom, mots-clés dans la balise <title>, autorité du nom de domaine, etc.),

les facteurs liés à la page Google My Business (proximité géographique de l’entreprise avec la géolocalisation de l’internaute, adresse de l’entreprise dans la ville ciblée par la requête de l’internaute, catégorie sélectionnée par l’entreprise pour sa page My Business, mot-clé dans le titre de la page Google My Business) et avis laissés sur la page Google My Business (nombre et diversité),