Un vélo hybride est un vélo polyvalent. Aussi appelé « vélo tout chemin » (VTC) ou « vélo de trekking », il s’agit d’un vélo de loisirs pouvant aussi bien rouler en ville que sur les terrains plus accidentés. Découvrez donc les particularités d'un vélo hybride et les usages possibles.

Vélo hybride : quand le vélo de course rencontre le VTT

Comme son nom l’indique, le vélo hybride est un mélange entre plusieurs types de cycles : le vélo tout-terrain (VTT) et le vélo de course. Concrètement, il combine les points forts des deux modèles.

D’un côté, il a le poids relativement léger et la vitesse potentielle d’un vélo de course. Il présente aussi le grand confort des vélos citadins, avec sa selle suspendue et rembourrée.

De l’autre, ses particularités issues du VTT offrent une meilleure position (selle et guidon plus hauts et alignés) et plus de stabilité et d’adhérence au sol grâce à ses pneus larges. En pratique, un vélo hybride procure davantage de souplesse, avec son cadre rigide et léger en aluminium, et ses roues fines aux pneus lisses. Enfin, il a généralement 18 à 21 vitesses, pour aider à monter les côtes raides !

Vélo hybride fitness VS cyclotouriste

Ensuite, on peut distinguer le vélo hybride fitness et le vélo hybride cyclotouriste. Chacun est davantage adapté à un certain usage :

Vélo hybride cyclotouriste : plutôt adapté aux promenades tranquilles, il convient mieux aux plus longues distances ou à la pratique sur piste cyclable.

Vélo hybride fitness : plus orienté sport, il est idéal pour une sortie tonifiante sur de courtes distances.

Quels usages pour le vélo hybride ?

Enfin, le vélo hybride a de multiples usages. Il convient surtout pour une utilisation assez occasionnelle (vacances, fin de semaine), dans un environnement essentiellement urbain et sur des routes goudronnées de préférence. Utilisez-le pour de la randonnée tranquille, des promenades, du cyclotourisme ou des entraînements peu intensifs.

À l’inverse, évitez d’utiliser un vélo hybride de manière trop fréquente, pour une pratique sportive ou sur des terrains très accidentés.

Vous souhaitez adopter le vélo hybride ? Le mieux est de se rendre dans une boutique de vélo à Québec et trouver le modèle qu'il vous faut.

Conclusion

Le vélo hybride est donc une excellente option si vous cherchez un vélo confortable, pour faire des promenades occasionnelles !