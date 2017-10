Matelas en latex ou à mémoire de forme : comment choisir ?

Article commandité

Choisir un matelas n’est pas toujours une chose facile. Il s’agit d’une dépense importante et de l’achat du bien le plus utilisé dans votre vie quotidienne. Sachant que le matelas a un impact direct sur le bien-être humain, faire le meilleur choix possible en fonction de ses besoins est capital.

Pour ceux et celles cherchant un matelas, maximisant le soutien et le confort, deux options s’offrent à vous : le matelas en latex et le matelas à mémoire de forme. Afin de bien vous informer, si vous souhaitez trouver un matelas de qualité supérieure dans un magasin en ligne spécialisé, voici quelques informations à prendre en considération.

Matelas à mémoire de forme

Un matelas en mémoire de forme est un matelas construit avec une mousse viscoélastique, épousant les formes du corps durant la nuit. Le grand avantage de la mousse à mémoire de forme est qu’elle garde au chaud en vous enveloppant.

Toutefois, il est important de garder votre matelas dans une pièce tempérée à environ 20 degrés Celsius. La mousse est sensible à la chaleur. Dans un environnement trop froid, son effet de mémoire de forme n’offrira pas un grand confort optimal. Bien au contraire, il vous donnera la sensation d’être couché sur une pierre.

Un des grands avantages des matelas à mémoire de forme est qu’il offre un grand soutien pour le corps au repos en plus d’un confort unique favorisant la détente maximale des muscles et la relaxation. La mousse à mémoire offre une sensation d’apesanteur et de bien-être unique en son genre.

Matelas en latex

Un matelas en latex est un matelas qui est recouvert par une couche de latex alvéolé. Offrant une suspension optimale, le matelas est reconnu pour s’adapter à la morphologie de la personne au repos. Les matelas en latex se différencient entre eux par les zones de confort qu’ils offrent. Notamment, certains sont plus adaptés à répondre aux personnes qui dorment sur le côté ou les personnes souffrant de maux de dos. Le prix peut varier considérablement en fonction du nombre de zones de confort ou alvéolé, variant entre 3 à 7.

En plus de son confort, le matelas en latex offre deux grands avantages : son aération et sa durée de vie. En effet, les matelas de latex disposent d’alvéoles favorisant l’aération. Il s’agit d’une excellente option pour les personnes qui transpirent beaucoup. De plus, la durée de vie des matelas en latex atteint facilement 10 ans s’ils sont retournés (tête-pied) deux fois par mois, soit toutes les deux semaines. Acheter un matelas en latex offre donc un excellent rapport qualité-prix considérant sa durée de vie.