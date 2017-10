Les différents métiers du son dans le domaine des spectacles

Article commandité

Les techniciens du son qui travaillent en studio se distinguent de ceux qui font la sonorisation de spectacles, concerts et autres événements.

Dans quelles catégories exercent les métiers du son ?

Pour Emploi Québec, les métiers du son peuvent se répartir dans trois grandes catégories touchant les spectacles :

techniciens en enregistrement audio et vidéo

personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène

personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène

Selon les statistiques 2013, au total 6 400 personnes étaient en poste dans ces trois catégories.

L'industrie du film et de l'enregistrement sonore emploie un peu plus de la moitié (55 %) des techniciens en enregistrement audio et vidéo, la radiodiffusion et la télédiffusion 16 %, les arts de la scène 5 % et l'éducation 5 %.

Quels sont les niveaux de salaires ?

La moyenne des salaires à temps plein dans ces industries est autour de 45 000 $ annuels, avec environ 30 % des salariés qui gagnent plus de 50 000 $.

Selon Emploi Québec, les techniciens du son gagnaient en 2013 un salaire annuel moyen de 49 000 $ avec un salaire médian de 52 000 $.

Quelles perspectives pour le secteur ?

Le domaine évolue lentement, à environ 1 % par an. Mais les révolutions numériques exigent des niveaux de formations de plus en plus spécialisés.

Avec des techniques de sonorisation proposées par une école de son ultra spécialisée à Montréal ces niveaux sont assurés.

Quelques exemples de formations :

Création musicale par ordinateur

Prise de son / Mix sur console / Mix numérique / Écoute critique

Post production : conception sonore / Montage / Mix surround / Intégration audio au jeu vidéo

Quels sont les différents métiers du son ?

Les différents métiers du son se répartissent entre les techniciens et toutes les autres professions satellites :

Bruiteur

Ingénieur du son

Mixeur

Perchman

Régisseur

DJ

métiers de l'administration

métiers de l'édition et de la distribution

l'animation

Dans le domaine particulier des spectacles, la demande est complètement liée à l'offre qui demeure relativement stable. L'offre est limitée par le nombre de salles et le nombre de spectacles possibles par année.

Aussi est-il d'autant plus important dans ce domaine de garder à jour ses niveaux de formations tout en restant à l'affût des moindres changements.