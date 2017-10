Les bienfaits du spa en hiver

Article commandité

Il est vrai que depuis la nuit des temps, l’eau chaude est connue pour ses vertus thérapeutiques.

Le spa, avec toutes ses caractéristiques, est l’allié idéal du corps lorsque celui-ci est en souffrance. Il peut ainsi soulager crampes, douleurs de dos, douleurs d’épaule, courbatures, etc.

Grâce à ses options de massage, il apaise à la fois le corps et l’esprit. Il est ainsi une bonne idée de se rendre dans un spa haut de gamme et profiter d'un forfait combinant massage et bains.

En plus d’être pratique pour se relaxer après une dure journée de travail, il est aussi très bénéfique en hiver car le corps est crispé par le froid. Voyons comment le spa est bénéfique en hiver.

Le spa relaxe beaucoup en hiver

Le spa va fortement vous relaxer en hiver car il stimule la production d’endorphines par l’organisme qui est un antidouleur naturel.

L’eau chaude sur la peau va permettre la bonne circulation du sang et l’endorphine va agir sur les cellules endommagées. En conséquence de ces effets, la pression artérielle va baisser et les tensions sur le cœur diminuent.

Les vertus physiques et psychiques du spa en général

Le spa :

Stimule la circulation sanguine,

Dénoue les tensions musculaires

Soulage les articulations

Relâche les muscles

Tonifie la peau

Apaise les douleurs

Facilite la digestion

Élimine les toxines

D’un point de vue physique, il aide à lutter contre les courbatures, les rhumatismes, l’arthrite, les douleurs de dos, l’hypertension, les varices, la cellulite, etc.

D’un point de vue psychique il aide à lutter contre les insomnies, le stress, la dépression et régule le sommeil.

Les effets d’une séance de spa vont se prolonger sur plusieurs jours et se ressentir sur votre bien-être.

Après une bonne séance de sport ou d’appareil de cardio en salle, vous pouvez relaxer vos muscles encore sous tension avec une bonne séance de spa.

Le spa est d’ailleurs souvent utilisé par les sportifs de haut niveau pour permettre une récupération rapide au corps de l’athlète.

En effet, le spa va éliminer les toxines et augmenter la circulation sanguine.

Vous pouvez aussi en temps de neige, par exemple, profiter d’un spa en extérieur.

Vous pourrez ainsi vous évader, en pensant à autre chose que le froid tout en étant dans le cocon hivernal.

Le spa d’extérieur offre beaucoup de bienfaits comme des vertus thérapeutiques car il vous permettra de vous relaxer tout en profitant de l’air extérieur.

Le grand froid arrive et vous pensiez déjà au froid qui l’accompagne et aux méthodes pour le combattre et vivre sereinement cette période. Vous pouvez désormais opter pour le spa pour affronter agréablement le froid hivernal.