POURQUOI PAS UN STUDIO !

Telle est la devise de l’Alizea, ce nouveau site résidentiel pour retraités qui ouvrira ses portes au printemps 2018. Avec une salle à manger de type restaurant qui offre un service aux tables, un espace lounge pour relaxer entre amis et de nombreux espaces d’activités et de détente, il n’en faut pas plus pour pour y vivre la grande vie.

Voici les 10 bonnes raisons:

Salle à manger de type restaurant;

Stationnement intérieur et extérieur;

Ascenseurs;

Piscine intérieure;

Aire d’activités extérieures (pétanque, shuffleboard, balançoire, etc.);

Golf virtuel;

Salle de cinéma;

Calendrier d’activités très varié;

Salle communautaire;

Bureau de santé et comptoir pharmacie, dépanneur sur place.

Vive la grande vie

Vous pourrez participer également à nos activités de socialisation et pourrez vous faire de nombreuses rencontres. Le tout est dans une atmosphère détendue, moderne et agréable.