Alignement des roues : détecter les signes et savoir quand le faire

Aussi appelé géométrie des roues, l’alignement des roues d’une voiture contribue grandement à des déplacements sécuritaires et en douceur lorsqu’il est adéquat. En effet, une voiture dont les roues sont parallèles est plus facile à manier. De plus, cela permet d'adopter une conduite économique et écologique; deux autres bonnes raisons de vous assurer que tout se passe bien de ce côté-là!

Mais pour faire en sorte que la géométrie des roues soit appropriée, vous devez tout de même reconnaître quels sont les signes de désalignement. De plus, il est pratique que vous sachiez quand faire vérifier cette composante de votre voiture.

Reconnaître les signes

Les signes indiquant que les roues sont désalignées sont très faciles à repérer. Lorsque les roues sont parallèles, la conduite vous semble agréable, car il n’y a pas de vibration et il est facile de maintenir la ligne droite. Par contre, en cas de dérèglement, la servodirection tire d’un côté ou de l’autre, selon l’angle de désalignement. La conduite paraît alors un peu plus difficile en ce qui concerne la manœuvrabilité et peut même représenter un danger si la voiture dévie lentement de sa voie, en particulier si vous relâchez le volant par inadvertance un bref instant.

Des roues mal alignées augmentent également la friction entre les pneus et la chaussée. Cela entraîne une usure prématurée ou irrégulière des pneus, ainsi que celle d’autres composantes, vous obligeant ainsi à les remplacer plus tôt que prévu. Par ailleurs, cette friction supplémentaire fait grimper la consommation d’essence, et donc vos coûts de déplacement. Vous le remarquerez si vous parcourez régulièrement le même chemin.

Faire aligner les roues

L’état de nos routes est le principal facteur de dérèglement. Les bosses et les nids de poule sont nombreux au Québec et leur présence influence donc la géométrie des roues à chaque déplacement. Dans ce contexte, le désalignement des roues se présente donc comme une usure normale à laquelle il est possible de remédier assez facilement de façon ponctuelle. Les fabricants recommandent généralement de réaliser un réalignement des roues au moins une fois par an.

Toutefois, les périodes de changement de pneu du printemps et de l’automne vous permettent de procéder au réglage du parallélisme des roues deux fois par an ou, à tout le moins, de demander une vérification, en particulier si vous confiez habituellement le changement de vos pneus à des experts. Si vous remarquez l’un des signes de désalignement, il vaut mieux se rendre chez un garagiste le plus tôt possible.

Pour garantir le travail bien fait, mais surtout la sécurité de tous, l’alignement des roues de votre véhicule devra s’effectuer dans un garage spécialisé dans ce type de réparation. Avant de réaliser l’alignement, le garagiste vérifiera s’il y a des pièces de la direction ou des freins qui sont trop usées ou mal ajustées, ce qui nécessite du travail supplémentaire, mais nécessaire, afin que l’alignement soit fait correctement. Vous pourrez ensuite repartir au volant de votre voiture et rouler vers l’horizon… en ligne droite!