Quels matériaux choisir pour mes meubles de salle de bain?

Article commandité

Une rénovation de salle de bain ou l’aménagement d’une nouvelle salle d’eau en vue? C’est un superbe projet, mais pas facile de s’y retrouver avec toutes les possibilités offertes sur le marché. En effet, beaucoup de choix s’offrent à vous en ce qui concerne les matériaux pour chacun des éléments que vous désirez installer.

Le choix d’un matériau pour vos meubles vous permet à lui seul un grand nombre de possibilités. Plusieurs facteurs devront donc être considérés avant de choisir le matériau idéal pour vous.

Beaucoup de possibilités

Chaque matériau a ses qualités et ses défauts, ce qui influence fortement son prix. Ainsi, le bois est considéré comme un matériau noble, étant donné qu’il est naturel, ce qui en fait donc l’un des matériaux les plus chers pour la création de meubles. De plus, certaines essences sont plus précieuses que d’autres. Il faut également prendre grand soin d’un meuble en bois et utiliser des produits appropriés pour ne pas abîmer la surface ou la teinture. S’il est bien entretenu, le bois se conservera très longtemps.

Les matériaux de composite, comme la mélamine et le MDF laqué sont moins chers que le bois. Ces produits se conservent assez bien au fil du temps et sont plutôt faciles à nettoyer, bien que la laque puisse être délicate. De plus, ce sont des matériaux qui peuvent facilement imiter le bois ou donner une apparence plus contemporaine, selon le style recherché.

Enfin, vous avez aussi les matériaux synthétiques, soit le polyester, le stratifié et le polymère. Ils sont également bien moins chers que le bois, tout en étant polyvalents. Ils sont durables et très faciles à entretenir. Alors que le polymère permet d’obtenir un style moderne et haut de gamme, le polyester et le stratifié font de très belles imitations de bois à bas prix.

Faire le bon choix

Bien entendu, il faut savoir agencer le matériau à d’autres aspects de la pièce à meubler. Vous obtiendrez de précieux conseils auprès d’une entreprise spécialisée dans la réalisation de meubles de salle de bain (vanités, armoires, étagères…) en ce qui concerne les meilleures options possibles pour votre projet. Cette entreprise pourra ensuite fabriquer les meubles conformément à ce que vous aurez choisi et aux dimensions de votre pièce.

Pour vous aider à sélectionner le bon matériau, vous pouvez commencer par vous orienter vers le style que vous recherchez : champêtre, rustique, contemporain, moderne… Cela éliminera déjà quelques options. Vous pourrez ensuite tenir compte du budget dont vous disposez.

Enfin, il est pratique de prendre une décision en fonction de l’entretien des matériaux choisis, car vous recherchez un certain style, mais vous voulez également que votre salle de bain reste belle pendant longtemps. Pour cela, il faut évidemment en prendre soin et la nettoyer correctement. Vous devez donc tenir compte du temps que vous pouvez consacrer à ce nettoyage pour vous éclairer.

Ce n’est que lorsque vous aurez évalué tous ces aspects que vous serez en mesure de faire le bon choix et de passer à l’étape suivante de votre projet.