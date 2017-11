Conseils pour appliquer un traitement antirouille automobile

Article commandité

À plusieurs égards, les routes du Québec sont plutôt dommageables pour nos véhicules. Mais comme nous en avons besoin pour nous déplacer, nous devons bien nous résigner à les utiliser quand même! Heureusement, il existe quelques moyens de contrer ou de réduire les détériorations qu’une voiture peut subir sur les routes. L’un de ces moyens est le traitement antirouille, qui prévient la corrosion de la carrosserie et de la mécanique.

Demander l’aide de professionnels

La rouille sur les voitures est causée par les importants écarts de température que nous connaissons, mais surtout par la présence de sel et de calcium sur la chaussée glissante en hiver. La technologie aidant, les automobiles actuelles sont assez bien protégées contre la corrosion, grâce à l’utilisation de pièces en plastique ou en métal galvanisé. Toutefois, cela ne prévient pas complètement la rouille, puisque les nombreuses soudures qu’on trouve sous la voiture demeurent vulnérables.

Il existe plusieurs types de traitement antirouille, selon le véhicule à traiter, son âge, la date de la dernière application du produit, etc. Permanent, à l’huile liquide, à l’huile semi-solide ou à la graisse, il n’est pas évident de savoir quel enduit convient le mieux.

Pour toutes ces raisons, il vaut mieux faire effectuer la protection de votre véhicule dans un garage spécialisé dans le traitement antirouille, car on pourra vous recommander le meilleur produit pour protéger votre carrosserie et votre mécanique. Après un examen et un nettoyage minutieux de votre véhicule, l’application sera réalisée en tenant compte des particularités de votre automobile.

Les particularités des traitements antirouille

Peu importe le type de produit antirouille utilisé, celui-ci doit être appliqué par un spécialiste afin de garantir son efficacité, puisqu’il connaît bien la bonne méthode pour appliquer chaque type de traitement, ainsi que les parties de la voiture qui doivent être enduites. Il dispose également des outils appropriés pour accomplir ce type de travail. De plus, le professionnel s’assurera de bien protéger les garnitures qui pourraient être endommagées par le traitement avant de procéder au traitement.

Selon le produit choisi, l’application doit se faire une fois l’an ou tous les trois ans, mais avec quelques retouches annuelles, et le prix varie en conséquence. Il est recommandé d’effectuer le traitement antirouille d’une voiture vers la fin de l’été ou au début de l’automne, car la chaleur aide le produit à agir sur le métal.

Avant de confier votre voiture à un spécialiste de l’antirouille, n’hésitez pas à lui poser des questions sur le traitement. Vous saurez ainsi quel type de produit sera utilisé, quelles parties de la voiture seront traitées, s’il faut percer des trous pour injecter le produit, les désavantages du traitement choisi ou encore si vous avez des garanties.

Enfin, sachez qu’après seulement cinq ans, les premières traces de rouille peuvent apparaître sur une voiture non traitée. Ainsi, il faut bien protéger l’automobile pour conserver sa valeur de revente et pouvoir l’utiliser longtemps. Le traitement antirouille n’est pas une simple dépense, mais bien un investissement qui permettra à votre voiture de rester belle et fonctionnelle pendant plusieurs années.